2026年日本大事记　四月

大事记

Newsfrom Japan

三陆近海海域发生里氏7.7级地震；东日本大地震过去15年，应该重新确认日常防灾准备措施；冬奥会花样滑冰双人滑冠军得主“璃龙”组合宣布退役；首相高市表达强烈修宪意愿，取消了武器出口限制……，请看2026年4月日本要闻回顾。

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旨在强化情报活动指挥中枢职能的日本“国家情报局”创设法案提交众议院全体会议审议。该机构是为了应对安全保障方面的重要情报活动和外国间谍活动。

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媒体报道称，商船三井公司的液化天然气运输船通过了事实上受到伊朗海上封锁的霍尔木兹海峡。这是美国和以色列对伊朗发动攻击以来，日本相关船只首次通过该海峡。

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在东日本大地震发生15年之际，天皇一家以皇室身份首次访问了东京电力福岛第一核电站所在的福岛县双叶町。



天皇夫妇和爱子公主到访“东日本大地震 核灾害传承馆”并献花，4月6日，福岛县双叶町（记者团代表摄影，时事社）

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日本2026年度初始预算案获批通过，总额达到创历史新高的122.3092万亿日元。这是11年来预算案首次拖延至4月通过。

位于川崎市川崎区扇岛的JFE钢铁东日本制铁所厂区内，在拆除一台大型起重机的作业时，重达400吨的配重坠落，导致40米高脚手架坍塌，造成三人死亡，一人失踪。

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去年7月上映的《鬼灭之刃 无限城篇 第一章》下映。最终全球票房收入达1179亿日元，成为日本电影史上首部票房破千亿的作品。国内票房402亿日元，仅次于2020年上映的《鬼灭之刃 无限列车篇》（407亿日元）。

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赴日公演的英国硬摇滚乐队“深紫乐队”拜会首相高市早苗。高市公开表示她是该乐队的忠实粉丝，兴奋地迎接了他们，并称之为自己“仰慕的乐队”。



高氏早苗向鼓手伊恩・佩斯（左二）赠送鼓槌（时事社）

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日本经济产业省宣布，将向承担国家战略任务的国策半导体制造商Rapidus公司追加投入最高达6315亿日元的资金支持。政府资金支持总额已超过2.3万亿日元。

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自民党召开全体大会，首相高市（自民党党首）就修宪问题表示“时机已到。希望明年全体大会之前能在修宪动议方面取得明确进展”。

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围绕核电站高放射性废弃物填埋场选址问题，东京都小笠原村村长事实上表达了同意的意向，称在南鸟岛实施的文献调查“应该由中央政府做出判断”。

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日本内阁府推算数据显示，在家中无人照看死亡的人员中，死后超过8天以上才被发现的“孤立死”人数为22222人，占到整体的近三成。其中八成是男性，有17620人。

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京都府警方以涉嫌在南丹市山区遗弃男童（11岁）遗体为由，逮捕了该男童的父亲。该男童3月失踪，其父还暗示了自己的杀害行为。

东京电力柏崎刈羽核电站（新潟县）6号反应堆时隔14年后恢复商业运行。这是福岛第一核电站发生核事故以来，东京电力公司旗下的核电站首次启动商业运转。

熊本地震主震发生10周年。该地震在观测史上首次测得了两次最大震度7级的强震，造成278人遇难。各地举行了悼念活动。

“璃龙”组合宣布退役

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在米兰-科尔蒂纳冬奥会花样滑冰双人滑项目中夺得金牌的三浦璃来和木原龙一“璃龙”组合宣布退役。

日本气象厅将最高气温超过40度的天气定名为“酷暑日”，天气预报等场合使用的“预报用语”中将新增该表述。

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三陆近海海域发生里氏7.7级地震，青森县测得最大震度5强。日本气象厅和内阁府判断连续发生强震的可能性相对较高，发布了“北海道三陆近海海域后续地震警示信息”（之后于27日下午5点解除）。

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首相高市早苗修改限制武器出口的“防卫装备转移三原则”运用指针，废除了此前出口目的仅限于“救援、运输、警戒、监视和扫雷”五类用途的规定，全面解禁杀伤性武器出口。

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岩手县大槌町发生山林火灾。县政府公布的信息显示，截至28日早间的过火面积合计约1633公顷，成为进入平成时代（1989年）后的第二大火灾，规模仅次于2025年该县大船渡市发生的山火。



直升机在岩手县大槌町山林火灾中洒水灭火（4月26日，路透社）

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日经平均指数首次站上60000点大关。受美国市场股票上涨带动，人工智能（AI）和半导体相关股票走强推动指数上扬。

日本政府发布消息称，已经要求亚洲私募股权基金“安博凯（MBK Partners）”取消对日本机床巨头牧野铣床制作所的收购计划。日本政府认为牧野铣床的产品可转为军事用途，将引发安全保障方面的问题。（MBK Partners已于30日宣布撤回收购）

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日本参议院全体会表决通过了包含下调护照申请手续费等内容在内的《护照法》修正案。从7月1日起，日本18岁以上民众10年有效护照申请费用将从16300日元降至9300日元。

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米兰-科尔蒂纳冬奥会及残奥会日本运动员代表团在东京日本桥举行感谢支持的巡游活动。约120名运动员往返于中央通大道约700米的路段，吸引了大约5万民众到场喝彩。



冬奥会及残奥会运动员在东京日本桥巡游（共同images）

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日本政府在日本武道馆（东京都千代田区）举行“昭和100年纪念仪式”。首相高市早苗发表致辞称：“有必要向生活在动荡的昭和时代，历经过之前的大战和多次灾害，编织了希望的先人们学习，并果敢地进行挑战。”

标题图片：在退役记者会上手持花束的三浦璃来与木原龙一（4月28日，时事社）

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