2026年日本大事记　五月

大事记

Newsfrom Japan

丰田成为历史上首家销售额突破50万亿日元的日本企业；iPS治疗药物为帕金森病患者带来光明；薯片包装袋黑白化让人们切身感受到中东危机的影响……请看2026年5月日本要闻回顾。

丰田销售额破50万亿日元

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职业网球运动员锦织圭宣布将在本赛季结束后退役。他曾在2014年夺得世界四大网球公开赛之一的美国网球公开赛男单‌亚军，并创下世界排名第四的日本男子网球运动员最高纪录。

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在职业拳击世界四大组织超雏量级拳王头衔争霸赛中，统一拳王井上尚弥以3比0的比分获裁判一致判定击败中谷润人，成功卫冕。

首相高氏早苗与越南总理黎明兴举行会谈，双方一致同意把经济安保合作纳入日越关系的核心内容。

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高氏早苗首相与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会谈，会后发布了包含加强能源及关键矿产供应网等内容在内的《关于经济安保合作的日澳共同宣言》。

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福岛县郡山市磐越机动车道发生严重交通事故，一辆载有高中生的小型巴士冲撞至道路防护栏，造成一名男性学生死亡、20多人受伤。警方以涉嫌过失致死伤罪逮捕了巴士司机。

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丰田汽车发布的2025年度财报显示，销售额首次突破50万亿日元，创下日本企业历史之最。

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卡乐比宣布将把薯片等部分产品的包装改为黑白色。原因在于中东局势恶化导致以石脑油为原料的油墨供应紧张。14日，可果美也宣布将调整番茄酱的外包装袋设计，相关影响已经波及到了民众日常消费品领域。

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日本厚生劳动省的顾问机构中央社会保险医疗协议会，批准将使用iPS细胞治疗帕金森病的再生医疗产品“Amchepry”纳入公共医疗保险适用范围，定价约为‌5530万日元‌。

米兰-科尔蒂纳冬奥会女子花样滑冰银牌得主坂本花织召开退役记者会。她在记者会的最后宣布自己已经结婚。



花样滑冰选手坂本花织在新闻发布会上宣布了结婚喜讯（13日，神户市中央区，时事社）

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本田发布2025年度财报，自1957年上市以来首次出现亏损。主要原因的停止研发3款纯电动汽车造成了1.5778万亿日元的计提损失。

枥木县上三川町发生一起恶性案件，多名歹徒闯入一户民居，杀害了女性住户，并打伤其他两人后逃离现场。据分析这是一起“匿名流窜型犯罪团伙”实施的案件。警方以涉嫌抢劫杀人逮捕了4名实施犯罪的16岁高中生，以及指挥作案的一对20多岁夫妻。

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征战国际足联中北美世界杯的日本国家队26名球员名单出炉。三苫薫因伤缺席，长友佑都第五次入选世界杯名单。



结束了备战世界杯训练的日本国家队球员，（左起）大迫敬介、濑古步梦、长友佑都、佐野海舟、堂安律和上田绮世（25日，千叶市内，时事社）

冈本多绪获得戛纳电影节最佳女演员奖

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首相高市早苗在韩国东南部安东市与韩国总统李在明举行会谈。双方一致同意立足于中东局势研究如何具体展开能源安保合作，并发布了联合文件。此行是首脑互访穿梭外交的一环。

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全国法院启动民事审判全面数字化转型。提交诉状、阅览审判记录、接受判决等操作均可在线完成。

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针对冲绳县名护市边野古海域今年3月发生的小型船只倾覆事故，造成同志社国际高中（京都）一名女学生和另一人死亡。文部科学省发表见解称，该校组织考察美军普天间基地边野古搬迁工程的学习内容，有悖于《‌教育基本法‌》中关于‌政治中立‌的原则。

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滨口龙介执导的影片《突如其来》中的双主演冈本多绪和法国演员维尔日妮·埃菲拉，共同获得戛纳电影节最佳女演员奖。冈本成为日本首位戛纳影后。



维尔日妮·埃菲拉和冈本多绪共同获得最佳女演员奖（23日，戛纳，AFP/时事社）

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流通行业巨头柒和伊控股公司发布消息称，原会长兼首席执行官（CEO），将美国连锁便利店“711”引入日本的铃木敏文已于18日因心衰离世，享年93岁。



铃木敏文（摄于2018年4月，时事社）

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因涉嫌对长女施暴于25日被捕后又获释放的职业棒球读卖巨人队教练阿部慎之助辞职。阿部在试图制止长女和次女的争吵时，被长女的顶嘴激怒，将其推倒。长女向生成式AI工具Chat GPT寻求建议后联系了儿童咨询所。收到该所联系的警视厅涩谷警署赶往现场，因涉嫌暴力而当场逮捕了阿部。



阿部慎之助召开辞职记者会（时事社）

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旨在加强政府情报收集和分析能力的《国家情报会议设置法》在参议院获得表决通过。该委员会将负责调查审议有关于安全保障和恐怖主义的重要情报活动、外国间谍情报活动等。

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为纪念两国邦交正常化70周年年，菲律宾总统马科斯以国宾身份访日，与日本首相高市早苗举行了会谈。双方一致同意将两国关系升级为“战略伙伴关系”。

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中北美世界杯壮行赛在东京举行，日本国家足球队以1比0击败冰岛队。下半场40分钟过后，小川航基踢进制胜一球。



小川航基（右二）在与冰岛队之战的后半场踢进制胜一球，队友纷纷祝贺（31日，东京MUFG体育场，时事社）

标题图片：可果美的番茄酱和卡乐比的薯片因石脑油供应紧张而更改了包装（时事社）

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