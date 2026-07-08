2026年日本大事记　六月

大事记

Newsfrom Japan

少子化趋势日益严峻的日本，皇室的继承人问题也亟待解决，《皇室典范》修订案业已提交国会；在足球世界杯32强淘汰赛上，日本队对阵劲旅巴西队，虽奋力拼搏依然惜败；日经指数刷新历史最高纪录，日元汇率创39年半新低……，请看2026年6月日本要闻回顾。

出生人数连续10年创新低

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东京股票市场软银股价大幅上涨，市值突破48万亿日元，超越丰田汽车，成为日本第一大上市企业。

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东京电力公司启动从福岛第一核电站2号机组的乏燃料池中取出核燃料的作业。这是首次在未发生水蒸气爆炸的厂房开展作业。

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厚生劳动省公布的人口动态统计数据（概数）显示，2025年国内出生的日本新生儿人数（出生数）为671236人，连续10年创新低。总和生育率也降至创新低的1.14。

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为应对中东局势导致的能源价格飙升问题，总额达3.1135万亿日元的补充预算案获得通过。其中，2.5万亿日元为“应对中东局势预备费”，主要用于继续实施汽油价格补贴政策。

日本第一大家电量贩企业山田控股与业界排名第五的爱电王就业务合并问题达成基本共识。合并后将成为销售额达2.5万亿日元的巨型集团。

日本经济产业省召开综合资源能源调查会原子能小组委员会，提出在2049年前重建2到5座已经确定报废的核电机组。由于建设成本大幅上涨，该计划能否顺利推进尚不得而知。

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联合国教科文组织顾问机构建议将飞鸟时代天皇宫殿遗迹和高松冢古坟等19处遗迹构成的“飞鸟 藤原宫都”（奈良县）列入世界文化遗产名录。预计7月在韩国召开的世界遗产委员会将做出正式决定。

小田凯人夺得法国网球公开赛男子轮椅单打冠军。他在该项目上实现四连冠，平了国枝慎吾的纪录。



小田凯人在男子轮椅单打项目上实现四连冠，巴黎（共同社）

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担任过外务大臣和众议院议长的河野洋平离世，享年89岁。他是自民党鸽派代表人物，在宫泽内阁担任官房长官时期的1993年，发表了对慰安妇问题表示“道歉和反省”的“河野谈话”。同年，他在自民党下野之际担任了“在野党自民党党首”。



在任时间最长的众议院议长河野洋平在国会内召开记者会（2008年11月，时事社）

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据悉，艺人、前轻量级世界拳王Guts石松已于2日离世，享年76岁。‌



成为首个夺得轻量级世界拳王的日本人后，Guts石松举拳庆祝（1974年4月，时事社）

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德仁天皇和皇后启程前往荷兰和比利时进行正式访问。在两国分别下榻王室行宫，以国宾身份出席两国国王举办的晚宴等活动，增进了友谊。



与荷兰威廉・亚历山大国王夫妇一同观看世界杯比赛（荷兰王室提供，时事社）



德仁天皇与皇后在出席晚宴前和比利时菲利普国王夫妇合影留念，23日，比利时布鲁塞尔拉肯皇家城堡（记者团代表摄影，时事社）

遗憾止步世界杯32强

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日本银行决定将政策利率上调至1.0%。此次加息主要是为防范物价上涨风险，利率升至大约31年来的最高水平。

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针对2022年在北海道知床半岛发生的导致船员和乘客共计26人死亡或失踪的观光船沉没事故，游船公司社长被判处有期徒刑五年。

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日经平均指数收盘点位首次突破7万点（收盘71053点）。美国和伊朗签署停战谅解备忘录带动了股市等风险资产的看多情绪。从站上6万点大关以来，不到两个月时间便刷新了历史高点。



日经平均指数收盘点位首次超过7万点，18日，东京都中央区（时事社）

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针对2024年4月旭川市一名17岁高中女生从桥上跌落死亡的案件，北海道旭川地方法院按检方量刑诉求，判处被控杀人等罪名的女性被告人（23岁）27年徒刑。

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最高法院四名法官以全票通过裁决，维持东京高等法院关于解散世界和平统一家庭联合会（原统一教）的判决。

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官房长官木原稔在记者会上透露，两名日本人5月在中国辽宁省大连市被中国有关部门拘留。据悉两人涉嫌违反“走私国家禁止进出口货物罪”。

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中北美世界杯小组赛F组第三场比赛，日本队以1比1战平瑞典队。日本积5分位列F组第二名，成功晋级32强淘汰赛。



铃木彩艳关键扑救保住平局（BILDBYRAN via Reuters Connect）

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在美国德克萨斯州休斯顿举行的中北美世界杯32强淘汰赛上，日本队被夺得过五次世界杯冠军的巴西队以1比2逆袭击败，未能挺进16强。

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东京外汇市场日元汇率下跌至1美元兑162日元前半区间，创下自1986年12月以来， 时隔39年半的新低。

政府召开内阁会议敲定了旨在确保皇族人数的《皇室典范》修订案，并提交至国会。该法案以两大核心内容为支柱，即“女性皇族婚后保留皇族身份”和“允许将11个旧宫家男系男子收为养子”；同时规定，如果养子生下男孩，该男孩将拥有皇位继承资格。

标题图片：日经平均指数收盘点位首次超过7万点，18日，东京都中央区（时事社）

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