2026年日本大事记　七月

大事记

Newsfrom Japan

磁悬浮中央新干线建设工作向前推进一步；参议院表决通过了旨在确保皇族人数和解决皇位继承难题的《皇室典范》修订版；规定了国旗损坏罪和调整重审制度等问题的法律相继获得通过；熊本县熊本地区遭遇震度7级别强震……，请看2026年7月日本要闻回顾。

磁悬浮静冈工区，当地政府批准开工

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据悉，中部电力公司在原子能规制委员会（NRA）对滨冈核电站（位于静冈县御前崎市）的数据造假问题展开调查后，仍继续篡改相关数据。原子能规制委员会认为该企业存在刻意隐瞒行为。

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首相高市早苗访问印度，与印度总理莫迪举行会谈，双方就深化战略合作关系达成共识，还公布了包含2万亿日元投资在内的129份日印企业合作文件。



印度总理莫迪（右）与到访新德里的首相高市早苗，2026年7月2日（AFP/时事社）

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作为长期利率指标的新发10年期国债利率一度达到2.810%，创下自1996年10月以来，即30年来的最高水平。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）的隼鸟2号探测器飞掠小行星“鸟船”，成功完成以超高速度接近小行星并对其形状和表面物质进行调查研究的“飞掠探测”。

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静冈县知事铃木康友表态称，同意JR东海公司磁悬浮中央新干线静冈工区开工建设。2017年，前任知事川胜平太考虑到工程对自然环境的影响而反对开工，此后近十年时间一直处于僵持状态。

美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平击出日美职棒生涯合计第300支本垒打，成为首个完成该壮举的日本球员。他在第1102场比赛中达成此战绩，是历史上第五快的速度。

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新发10年期国债利率一度达到2.900%。美国再次打击伊朗，原油期货价格上涨，日本通胀预期升高，国债遭抛售，导致利率上升。

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修订版《个人信息保护法》获得通过。为促进AI研发，修订版法律放宽了处理犯罪史和病史等高度敏感个人数据的限制条款。

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女子轮椅网球运动员上地结衣夺得温布尔登网球锦标赛冠军，达成集齐四大赛事和残奥会冠军的“黄金大满贯”成就。



上地结衣在温布尔登首次夺冠（路透社）

分子生物学家利根川进离世，享年86岁。他因破解作为免疫关键因素的抗体多样性之谜而于1987年成为首个获得诺贝尔生理学或医学奖的日本人。



利根川进与时任首相竹下登握手（1988年3月，时事社）

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日本中央竞马会（JRA）所属骑师武丰（57岁）在函馆竞马场（北海道）夺得第4669个冠军，这也是他在地方和海外赛事中合计获得的第5000个冠军。

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作为中央政府防灾和抗灾总指挥部的“防灾厅”设立相关法案获得通过。面向11月正式揭牌运作，日本政府将推进各项筹备工作。

东海地区出现酷暑日，熊本发生震度7级别强震

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日本文学振兴会揭晓评选结果，小砂川chito的《僵尸回收妇》获得芥川奖，朝仓kasumi的《圈外》获得直木奖。

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修订版《皇室典范》在参议院全体大会上经多数赞成获得表决通过。修订版允许“女性皇族婚后继续保留皇族身份”，以及“收养11个旧宫家父系男性子嗣作为养子”。养子的子孙若为男性，将被赋予皇位继承权。

针对损坏日本国旗的行为处以刑事处罚的《国旗损坏处罚法》在参议院全体大会上经多数赞成获得表决通过。

调整刑事审判重审制度的修订版《刑事诉讼法》在参议院全体大会上经多数赞成获得表决通过。这是1948年制定《刑事诉讼法》以来首次修订重审规定。法院启动重审的决定原则上禁止检方抗告(*1)。

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岐阜县多治见市、郡上八幡市、爱知县丰田市分别测得40.3度、40.0度、40.1度高温，日本气象厅将最高气温超过40度的日子定名为“酷暑日”之后首次实际使用这一表述。

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日本足球协会发布消息称，从明年3月的国际足球友谊赛起，大岩刚（54岁）将执掌日本国家男子足球队，并兼任剑指2028年洛杉矶奥运会的U21国家队总教练。率领日本国家队征战美加墨世界杯的森保一教练将留任至明年一二月的亚洲杯结束。

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美国特朗普政权针对包括日本在内的60个国家和地区加征关税。针对日本的税率为12.5%。

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联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会决定将“飞鸟藤原宫都”列入世界文化遗产名录。该遗产由发现了飞鸟宫殿遗迹和彩色壁画的高松冢古坟等19处遗址构成。

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据悉，创作了斩获直木奖的《嫌疑人X的献身》等诸多畅销小说的推理作家东野圭吾于23日因大肠癌离世，享年68岁。



东野圭吾出席第134届直木奖获奖记者会，2006年1月17日（时事社）

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熊本县熊本地区发生地震，熊本县宇城市、冰川町等地测得震度7级别震动。熊本永旺MALL（嘉岛町）发生爆炸事故，日本制纸八代工厂（八代市）烟囱倒塌。

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高市早苗首相宣布计划从明年4月起，将现行8%的食品消费税率下调至1%，为期两年。针对剩下的1%消费税，将通过面向中低收入人群发放现金的手段实现“实质零税率”。这是1989年推出消费税以来首次下调税率。

标题图片：地震导致日本制纸八代工厂烟囱倒塌（熊本县八代市，时事社）

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