2026年日本大事记　八月

大事记

Newsfrom Japan

千叶县、石川县、富山县和福井县发布级别5的大雨特别警报，广大地区发生河流泛滥和住宅被淹灾害；奥田硕、岸惠子、草间弥生等多位知名人士相继离世……，请看2026年8月日本要闻回顾。

时隔28年，日美协调干预汇市买入日元

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桑木志帆（23岁）经延长赛后夺得AIG英国女子公开赛冠军。这是她在美巡赛中的首个冠军。她也成为了第七位（第八人次）赢得大满贯头衔的日本女子高尔夫球运动员。



桑木志帆拿下延长赛夺冠（英国皇家莱瑟姆圣安妮球场）（AFP/时事社）

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日美两国财长同步发表声明称，已于美国东部时间7月31日在外汇市场实施了联合干预，买入日元以支撑其汇率。这是28年来日美首次联合买入日元干预汇市。

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曾在冬奥速滑项目中拿下日本女子选手史上最多10枚奖牌、并于今年春季退役的高木美帆，获颁“国民荣誉奖”。



在首相官邸举办的表彰仪式上，高木选手从首相高市早苗手中接过了纪念牌（代表摄影，AFP/时事社）

出入境在留管理厅公布了旨在收紧外国人永久居留许可条件的指导方针草案。原则上要求申请人的年收入超过日本家庭平均水平，且养老金预估领取金额要达到连续缴纳30年厚生年金的水平。

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日本政府召开临时内阁会议敲定基本方针，自2027年4月起，将现行8%的食品饮料消费税率下调至1%，为期两年。

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日本政府将熊本地震认定为“激甚灾害”（意极端严重灾害）。中央政府将加大针对农业和基础设施恢复工作的补助力度，减轻灾区财政负担，支持当地居民恢复正常生活。

明治安田职业足球联赛拉开帷幕。本赛季改变了过去2月开幕的比赛方式，自1993年诞生以来首次调整为8月开幕。由于冬季休赛，J1联赛会持续到明年6月。赛期调整后，将与欧洲主要联赛和亚洲冠军联赛（ACL）的举办时间保持一致。

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日本主力火箭“H3”9号机成功发射升空。这是去年末发射失败以来，首次将商业卫星送入预定轨道，标志着其回归到正常运用状态。

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据悉，曾任丰田汽车公司社长和日本经济团体联合会（经团联）会长的奥田硕离世，享年93岁。他主导了全球首款混合动力车“普锐斯”的开发与销售，并着力拓展海外业务，提升了丰田的国际地位。



奥田硕（时事社）

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俄罗斯总统普京首次访问“北方四岛（俄称南千岛群岛——译注）”中的择捉岛（俄称伊图鲁普岛——译注）。首相高市早苗表态称：“这是我国固有领土。对此提出强烈抗议。”

千叶县遭遇历史罕见的暴雨，气象厅针对千叶市、大纲白里市等五市发布了级别5的大雨特别警报。13人因在积水路段被困车中等原因死亡，超过4100栋住宅遭水淹。首相高市于27日表态将此次暴雨定性为重大灾害。

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日本战败81周年，日本政府在日本武道馆举办全国战争死难者追悼仪式。天皇德仁在致辞中表示“深刻反省”，而高市首相在上任后首次致辞中没有提及“反省”。

国际刑事法院院长赤根智子被列为制裁对象

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围绕太平洋蓝鳍金枪鱼（黑金枪鱼）捕捞配额的国际会议重启磋商，各方就日本支持的“2027年起将30公斤以上大型鱼的捕捞配额提升25%”的方案达成一致。随着其他获得配额增量的国家进口量增加，金枪鱼的价格存在下行可能。

美国特朗普政权宣布将国际刑事法院（ICC）院长赤根智子等人列为制裁对象。ICC发表声明谴责这一行为，称“国际法律秩序面临危机”。

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据悉，出演过电影《请问芳名》《弟弟》的著名演员、作家岸惠子已于8月7日因衰老离世，享年93岁。



岸惠子，摄于1990年4月（时事社）

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东武日光线新鹿沼站（枥木县鹿沼市）车站内，一辆特快电车与正在进行除草作业的四名男性工作人员发生碰撞，四人不幸死亡。

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法务省对2009年在大阪市内某柏青哥店内纵火，造成五人死亡，被判处死刑生效的死囚高见素直执行死刑。这是时隔一年零两个月后再次执行死刑，在高市政权下是首次执行。

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在米兰-科尔蒂纳冬奥会花样滑冰双人滑项目中斩获金牌、被粉丝称为“璃龙组合”的三浦璃来与木原龙一，正式宣布订婚。

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日本政府正式敲定了修订外国人在留手续相关手续费金额的政令。在留资格变更与更新费用，从现行统一6000日元，按滞留时长上调至1万至7.5万日元；永住许可手续费从现行1万日元上调至20万日元。该政令将于10月1日正式施行。

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据悉，凭借以波点为主题的绘画和南瓜雕刻作品在全球赢得高度赞誉的先锋艺术家、文化勋章得主草间弥生已于14日因多脏器衰竭在东京某医院离世，享年97岁。



草间弥生，摄于2013年9月13日（时事社）

富山县冰见市、石川县羽咋市、志贺町、宝达志水町、中能登町发布了警戒级别5的大雨特别警报。两县断续发生线状强降水，相继引发河流泛滥和住宅被淹的灾害。30日凌晨，福井县大野市和胜山市发布了警戒级别5的大雨特别警报。



强降雨后淹在水中的重型机械（富山县冰见市，时事社）

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东京债券市场作为长期利率指标的新发行10年期国债收益率上行（价格下跌），一度触及2.950%，创下1996年10月以来、时隔约30年的高水平。

为选定核电站产生的高放射性废弃物的最终处置场地，日本经济产业省向茨城县常陆大宫市提出开展文献调查的申请。这是继东京都小笠原村南鸟岛之后，日本第二例跳过当地意向征询直接由国家发起的申请。若该调查落地，将成为全国第5处相关调查点位。

由立宪民主党与公明党众议院议员联合于今年1月组建的中道改革联合，决定暂缓吸纳参议院议员及地方议员加入。该党原本目标成为实现政权轮替的核心载体，如今再度分裂为立宪民主系与公明系两股势力。

标题图片：大雨之后千叶县大纲白里市某便利店停车场发生内涝导致车辆被困（8月14日，共同Images）

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