牛津大学：研究表明阿斯利康与辉瑞疫苗混打效果更佳

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英国牛津大学的一项研究发现，在接种阿斯利康疫苗四周后，再接种辉瑞疫苗，产生了高于两针均接种阿斯利康疫苗的免疫效果（摄于2021年2月18日，路透社/Henry Nicholls）

【路透社伦敦6月28日电】英国牛津大学的一项研究发现，在接种英国阿斯利康公司生产的新冠疫苗四周后，再接种美国辉瑞公司生产的疫苗，产生了高于两针均接种阿斯利康疫苗的免疫效果。

该研究以830人为对象，观察了他们以4周为间隔接种辉瑞与阿斯利康疫苗后的情况。经确认，所有的疫苗接种组合都对新冠刺突蛋白产生了高水平的抗体；而且研究发现，选择第一针接种阿斯利康疫苗、第二针接种辉瑞疫苗这种混打组合时，T细胞产生的免疫应答效果最高。

有关使用阿斯利康疫苗接种后出现血栓的罕见病例报告，已致使一些欧洲国家开始使用其他疫苗进行第二针接种，而该项研究结果，也许会为这些疫苗接种方法提供支持。

参加该研究的牛津大学教授马修·斯内普表示，此次的研究结果，能为今后更加灵活的疫苗接种方法提供依据，但由于研究规模太小，还不足以改变迄今已获批的疫苗接种方式。

[nippon.com 日本网 译自日文版]

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