《疫情简讯》中国大陆累计接种新冠疫苗24.8亿剂次；专家称南非变种病毒目前对中国影响不大

Newsfrom Japan

* 国家卫健委最新通报称，截至11月27日，大陆31个省区市累计报告接种新冠病毒疫苗248,289.5万剂次。

* 中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏周日表示，上海疫情进入尾声，全网目光聚焦奥密克戎（Omicron）；这次南非的变种病毒出现有偶然性，但是是否会对目前的初步建立的脆弱的人群免疫构成威胁，需要两周左右的观察时间。

对中国目前还不会产生大的影响，中国目前的快速响应与动态清零策略是可以应对各种类型的新冠变种的。

* 中国疾病预防控制中心英文网站发布的周报援引北京大学的一份研究发现，如果中国采用美国的疫情防控策略，中国每日新增病例将超过63万例；若采取英国的防疫策略，中国每日新增病例数将超27万例。

研究并称，如果没有更有效的疫苗接种或特效药，中国将无法解除旅行限制。

* 中国国家卫健委公布数据 http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202111/8edc33e543754748b6fe7d76c3157ce3.shtml显示，11月27日大陆31个省区市报告新增确诊病例23例。其中境外输入病例20例，本土病例3例（云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；辽宁1例，在大连市）。

当日并报告新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（内蒙古3例，均在呼伦贝尔市；上海1例，在嘉定区）。

另据上海市卫健委通报，27新增的1例无症状感染者系25日确诊病例密接。（完） (发稿 侯向明； 审校 吴云凌/屈桂娟)

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