亚洲美债：美国公债价格涨势停滞，亟待了解Omnicron变种病毒全貌

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路透悉尼11月29日 - 美国公债和美国利率期货周一回吐部分涨幅，此前，新发现的一种新冠病毒变种在上周引起疫情爆发以来最激烈的债市反弹，因陷于恐慌的投资者急于寻求安全资产。

周一在亚洲时段，指标10年期美国公债收益率上涨约6个基点，至1.5414%，收复周五16个基点跌幅的三分之一略多。五年期公债收益率涨6.5个基点至1.2338%。

分析师认为，这种名为Omnicron的新型变种病毒的发现，可能会让投资者在几周内保持警惕，直到对其严重程度及其对疫苗的反应有更多了解。

在经济数据公布之前，各大央行如何看待此事的影响将成为市场关注焦点，除非焦虑迅速消退。

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