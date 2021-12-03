日本经济产业大臣称，虽然油价回落但日本释放战略油储的计划未变

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路透东京12月3日 - 日本经济产业大臣萩生田光一周五表示，尽管最近油价下跌，但日本与美国等消费国协作释放战略储备石油的计划仍然没有改变。

自上周四Omicron病毒变种的消息最先震惊投资者以来，全球油价已下跌超过10美元/桶。

日本政府上周表示，将应美国的要求，从国家储备中释放“数十万千升”的石油，但细节仍在制定中，因为这需要对国家储备中石油类型的构成进行一些调整。

“我们从储备中释放石油的计划没有改变，此次销售将作为石油类型调整来进行，我们之前也曾计划这样做过，”萩生田光一在周五说。

“至于释放的时间，我们将继续做准备，同时密切关注国际能源市场的发展，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)

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