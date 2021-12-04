全球金市：金价升1%，因新变种焦虑和收益率走低提振黄金需求

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* 金价连跌第三周

* 美国10年期公债收益率跌穿1.4%

路透12月3日 - 金价周五上涨近1%，Omicron新冠病毒变种引发的不确定性以及美债收益率下降提高了这种避险金属的吸引力。

2012 GMT，现货金上涨0.9%，至每盎司1,785.29美元。美国黄金期货收于1,783.90美元，上涨1.2%。

经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“投资者对美联储加快缩减购债规模和新冠疫情感到担忧，因为Delta和Omicron变种都对短期增长前景构成风险，因此投资者纷纷转向安全资产，黄金因此受益。”

“黄金周末的涨幅较大，与曲线趋平的预期相符，包括预计美联储将加快缩减购债规模。”

由于美国就业数据喜忧参半，以及人们对Omicron变种的担忧加剧，更广泛的金融市场情绪依然低迷，纳斯达克指数暴跌超过2%。

美国10年期债收益率自去年9月以来首次跌破1.4%，降低了持有无息黄金的机会成本，这进一步为黄金提供了支撑。

不过，金价仍有望连续第三周下跌，周跌幅达0.4%，原因是美联储官员对缩减刺激措施和利率的鹰派态度。

其他方面，现货银上涨0.6%，至每盎司22.51美元。

铂金下跌1.1%，至每盎司927.07美元，钯金上涨1.2%，至每盎司1,802.51美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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