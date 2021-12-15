港报财经评论：中美币策逆转，A股明年胜港股--信报12月15日

Newsfrom Japan

新冠变种病毒Omicron在全球大规模爆发，英国首相约翰逊证实有至少一人因感染Omicron死亡，染上Omicron的死亡率虽然低于目前主流的Delta，惟不是一个好兆头。面对变种病毒威胁及加息「收水」浪潮，环球金融市场在今年底前可能更加暗淡，关键变化或在明年出现。

英国迄今已录得超过3,000宗Omicron病例，观乎其超高传播力，估计距离大规模爆发已经不远。市场早前一度认为Omicron杀伤力远不及Delta，甚至当作普通流感看待，令美股迅速止跌回升。然而，实际情况是Omicron很大机会继续变种，例如在澳洲出现的亚型Omicron变种，传播力就进一步提高。

Omicron一旦大范围蔓延，后果无从得知，死亡率不一定偏低，须视乎各地疫苗覆盖率，因此变数十分多，市场太淡定，其实是掉以轻心。美国投资者周一开始识惊，航空股、邮轮股普遍大挫，疫苗股莫德纳、辉瑞则大涨。

恒指昨天急滑318点（1.3%），跌幅再次是亚太区内之冠，科技股、濠赌股、内房股遭到轮流洗仓，连同金融股，都是构成恒指及国指的主要板块，这几类股票冇运行，指数仍是易跌难升。

以本月计，美股从低位回升的幅度可观，亚洲区内股市如南韩KOSPI指数涨逾5%，新加坡海峡时报指数上扬约2.6%，内地沪深300指数也有4.5%升幅，恒指和国指却几乎原地踏步，进账不足1%。

年初迄今，恒指累积跌幅达到13.2%，国指为21.6%，相比期内标指及纳指分别飙24.5%及19.5%，可谓差天共地。即使是疫情严重的英国，富时指数也升了12.5%，内地A股指数不算太差，上证综合指数与深圳综合指数分别涨约5%及9%。

亚太股市今年表现不弱，台湾及印度股指表现优秀，分别升19.5%及21.7%。至于东南亚股市，新加坡、泰国和印尼股指升幅介乎10%至11%，不过不失。若计及股息回报，港股与美股的回报差距非常大，最好的标指与最差的国指相差达39%，若果不懂分散投资，一注独买港股，真系喊都无谓。

港股出现这个情况，跟内地加强监管科技行业有莫大关系。近年科技股对恒指升幅可说是「孭重飞」，由于内银、内房股表现不济，香港金融股及地产股也是横行居多，腾讯成为推动恒指主力之一。

阿里巴巴、小米去年8月相继晋身恒指成份股后，港股投资者一度憧憬中概股成为推升指数动力来源。可惜，其后蚂蚁集团上市计划被叫停，接着更出现一连串针对内地科网行业的强监管。去年10月，阿里股价曾高见309港元，即使是去年底，仍有232港元，昨天收市118.7港元，刚好较去年底下滑了约一半。小米股价今年初才见顶，以去年底股价33.2港元计，至昨天收报18.44港元，跌幅亦接近一半。

腾讯去年底股价为564港元，今年2月份曾经炒上775港元，今年来股价跌了两成左右，未如阿里与小米般夸张。毕竟腾讯在过去几年的股价和业绩都有坚实往绩支持，若非内地加强监管，股价未必会差过纳指太多。

至于阿里，本身是依靠多年来的垄断地位增长，一旦丧失这个优势，股价自然江河日下。小米靠砌机起家，科技成份不高，手机零件由不同厂商拼拼凑凑，性能与耐用性都有疑问，长远欠缺科技竞争优势，股价疲弱有其底因，奈何也入得了恒指，连累港股表现。

讲到底，恒指靠腾讯过往「单天保至尊」的日子已成过去，国指则受累于内银和内险股疲弱、内房股大跌，本身就有先天缺憾。假如恒指成份股内有更多热门ESG（环境、社会及企业管治）股、电力股、光伏股及洁能股，指数表现不致太差劣，恰好成份股就是缺少了这类板块。

理论上，美国联储局明年会加快「收水」步伐，加息速度可能快过预期，货币政策明显收紧。同一时间，中国官方近日表明有机会放松金融政策，财政政策偏向扩张，这都有利A股表现。港股夹在中美股市之间祸福难料，毕竟港息跟随美息，若果美国明年开始加息，单计金融环境，本港是处于不利位置。

本周联储局议息会议万众瞩目，接受彭博调查的经济学家预计，联储局官员本周将加快缩减买债步伐，并发出2022年加息的讯号，这是自上世纪八十年代以来，在最强通胀数据前的历史性政策转变。

对上一次即9月时的联储局点阵图显示，约半数决策者预计当局在2022年首次加息，另一半估计在2023年。在近期通胀恶化之后，超过一半经济学者预期，联储局今次政策会议后，18位官员的中值预测是明年加息两次。这是联储局自2012年开始发布利率预测的点阵图以来，最强烈的政策转向。

超过半数经济学家估计，联邦公开市场委员会将从明年1月开始，把每月减少买债规模扩大至300亿美元，到3月结束购债行动；并估算储局2022年加息两次，2023年加息三次，2024年再加两次，使利率达到1.9厘。这一轨迹符合经济学家的预测，他们认为2024年利率将达到2厘。

美国加息减买债势在必行，明年中美货币政策大转向，A股有条件重新跑赢，惟港股有先天因素困扰，相信买A股较为上算。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html