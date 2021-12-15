三分之二的英国人预计英国央行在2022年6月前升息--IHS Markit

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路透伦敦12月15日 - 周三的一项调查显示，三分之二的英国家庭预计英国央行将在未来六个月内加息，比例达到纪录高位；但由于Omicron变种的影响，预计在很短时间内加息的受访者比例有所下降。

委托进行此次调查的IHS Markit的经济学家Lewis Cooper说：“尽管由于疫情相关担忧而略有下降，但英国家庭的利率预期仍处于英国央行历史上曾加息的水平。”

市场研究机构Ipsos MORI在12月2日至12月6日期间对英国约1,500名适龄劳动人口进行了调查。

约67%的受访者预计英国央行将在六个月内将主要利率从目前的历史最低点0.1%上调，比例高于11月调查时的66%，是此项调查自2013年开始以来的最高比例。

但预计在三个月内加息的受访者比例从44%降至43%，只有12%的人预计英国央行在周四宣布12月政策决定时将会加息。

上个月，英国央行维持利率不变，并决定等待更多证据来判断政府就业保留计划结束的影响。这让许多专业投资者措手不及。(完) (编译 王兴亚；审校 汪红英)

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