全球金市：金价小幅上涨，因市场乐观信心令美元走弱

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路透12月23日 - 金价周四在年末淡静交易中小幅走高，因Omicron新冠变体的研究结果 令人鼓舞，且对全球经济前景的乐观情绪上升，使避险美元走弱。 截至0455GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,806.12美元，本周迄今上涨约0.5%， 有望连续第二周收涨。美国期金 攀升0.3%至1,807.10美元。 全球股市周四在亚洲交易时段早盘继续反弹，而避险的美元则处于守势，市场从有关Om icron新冠变种影响的积极迹象和美国经济数据中得到鼓舞。

美元指数在一周低点附近徘徊，使黄金对于持有其它货币的投资者来说变得便宜 。 投资者也在评估经济数据的影响，数据显示，随着疫情加剧，美国经济增长在第三季度 大幅放缓，尽管此后经济活动有所回升，使美国经济有望在今年创下1984年以来的最佳表现 。

企业咨询机构AirGuide的主管Michael Langford说，交易清淡和圣诞买盘使黄金保持在 1,800美元的水平之上。他并表示这些因素对黄金形成了一点短期利好。 Langford表示，今日稍晚将公布的美国一周失业数据若是正面的，可能对黄金不利，因 为这意味着美联储的缩减计划方向没有变化。 南非的一项研究表明，与Delta毒株相比，感染Omicron的人住院和出现重症的风险要低 。 白银 上涨0.4%至每盎司22.87美元，铂金 攀升0.5%至969.50美元，钯金<XP D=>下跌1.5%至1,854.02美元。(完) (编译 郑茵/孙茉莉; 审校 白云/张若琪)

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