《疫情简讯》德国财长称不希望再次实施封锁举措；印度单日新增病例数四天内倍增

Newsfrom Japan

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* 德国财政部长林德纳(Christian Lindner)周三表示，随着Omicron变种肆虐，新冠感染病例再次激增，但德国政府不希望再次实施封锁。

* 印度卫生部周三数据显示，新增58,097例新冠病例，在短短四天内单日新增病例数就增长一倍，总染疫人数超过3,500万。

* 韩国政府周三表示，将针对一项法庭令提出上诉；该法庭令将私人教育机构排除在强制疫苗通行证规定之外。这是围绕疫苗问题发生的首次重大法律争议。

* 澳洲卫生系统压力越来越大，因新增新冠病例数连三天创纪录新高，使医院不堪重负，检测设备也超出负荷。澳洲人口最多的新南威尔士州和维多利亚州通报了近5.3万个新病例，两州都创下了单日新高，并超过了周二全国约4.78万个病例的统计数字。

* 法国总统马克龙周二接受媒体访问时称，他想叫那些未接种疫苗者“滚开”。他使用的这一粗俗用语招致反对派人士的强烈谴责，而此时距离法国总统大选只剩不到四个月时间。

* 巴西里约热内卢市长Eduardo Paes在与卫生当局开会后宣布，将连续第二年停办世界闻名的狂欢节街头大游行，因为新冠病例增长、而且Omicron变种可能侵入该国。

* 巴西卫生部门Anvisa周二表示，位于巴西水域的五艘游轮已报告214例船员或乘客染疫病例，其中包括两艘正在桑托斯港进行隔离的游轮。

* 英国电讯报称，英国将放宽新冠检测规定，以缩短隔离期，应对人力紧俏问题。报导称，英国卫生官员已拟定计划，将限定出现症状者需进行PCR检测，使无症状者能够更快复工。

* 美国政府已将辉瑞新冠口服药订购量提高一倍，总计达到2,000万剂，预计1月底前取得约400万剂，6月底前取得1,000万剂，比先前规划提前三个月。美国政府11月订购第一批1,000万剂，斥资52.9亿美元。

* 美国总统拜登周二警告，就连白宫的新冠病例都在上升，疾呼尚未接种疫苗的民众尽快完成接种，已接种者则施打加强针。

浏览新型冠状病毒感染肺炎疫情相关报导，请点选 (编译/审校 蔡美珍/徐文焰/张荻/张若琪/郑茵/李爽/孙茉莉)

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