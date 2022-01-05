港报财经评论：2022开局，投资着重稳字当头--信报1月5日

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踏入2022年，大家所见的趋势是股民多采取稳字当头的投资策略，买入高息股及旧经济板块，电讯、银行、基建及能源受到追捧，新经济股则是另一个世界。中港市场方面，新能源、科网及动力电池产业遭洗仓，获利回吐压力颇大，美国退市「收水」及新冠肺疫蔓延全球两大因素，令投资者偏向采用稳守策略。

今年美国大退市，联储局于2020年买入3.2万亿美元证券，去年买入1.4万亿美元，今年3月份之后会降至零。此外，据瑞银的预测，今年联邦政府的开支会削减20%，新的投资环境究竟会带来何种冲击呢？市场尚在观望，不敢过度勇进是必然的。

恒生指数昨天先升后回落，尾市略为收复失地，仅涨15点，以23,289点报收，大市全日成交额增至1,183亿港元。成份股中，能够向上的主要是传统高息股，恒生金融分类指数升了0.92%，中港银行股纷纷上扬；地产分类指数表现更凌厉，涨1.49%，升幅最劲的为四大内房蓝筹。

近月跑赢恒指的平安香港高息股ETF昨天亦进账0.74%，该ETF的重磅成份股包括中海油、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行及交通银行等；三大中资电讯股昨天也升破一个月高位，其中中国电信大涨4.6%，收市后中移动公布今年会回购最多不超过20.48亿股，对股市会有一定支持，该股昨升1.9%。

科网股大趋势仍是下跌，去年12月的两次反弹，皆显得有心无力，仅升至20天移动平均线即告回落，面对如斯弱势，不少股民都唔敢再博，转投其他板块，也是合理部署。

内地A股2022年首个交易日红盘高开低走，表现最好的板块为鱼业及养猪股；代表新兴经济的创业板指数则急挫2.2%，新能源、汽车用电池产业链及医药外包等行业出现大规模获利回吐。

去年炒新能源概念的本港上市中资电力股如华润电力、中国电力及大唐发电跌幅介乎8%至11%，可见去年热炒的碳达峰与碳中和概念股可能是峰顶已过，估值实在太高，加上中央去年底开始警告地方政府勿「碳冲锋」，过分的冲锋，相关产业链出现供求失衡情况，产能浪费可能重现于新能源行业。

券商的推介焦点也转向基建。瑞银预期今年基建固定资产投资增长4%，当中环保固投增幅达10%，公用事业投资增9%，水利工程升8%，交通运输涨4%。今年地方政府特别债券预算发行额仍会维持在去年的3.65万亿元人民币，但分布会是前多后少，上半年先发2.5万亿元，远多于去年上半年的1万亿元。

此外，瑞银预期基建REITs（投资信托基金）亦可成为未来的基建固投重要资金来源，截至去年底，已上市的公募基金REITs市值已达440亿元人民币，预估到2030年规模会达1.2万亿元，透过引入社会资本，未来基建REITs每年可为基建投资提供约3%的资金。

REITs是基建公司如收费公路股及建筑巨企把旗下基建投资证券化的途径，近期公路股表现亮丽，也反映市场有这方面的憧憬。昨天齐鲁高速、安徽皖通高速、越秀交通基建及深圳国际升幅齐齐超过3%。

美国10年期债息延续去年12月开始的升势，周一美市冲破1.6厘，单日涨了12个基点，颇为利害，很大机会挑战2021年10月21日的1.7厘水平。交易员预期变种病毒Omicron令感染个案迭创新高，将刺激未来一两个月的通胀率。另外，周四联储局会公布去年12月中的议息会议记录，投资者关注该次会议除了决定3月结束买债计划，会否也讨论随后会减少所持债券，若是如此，或会刺激债息进一步上扬。周五则公布去年12月的非农新增职位，不过，应未反映Omicron的效应，因为疫情大爆发是在12月份的最后一个星期。

短期的股市风险依然在美债息，昨晚10年期债息攀至1.64厘，由于通胀预期没有升得那么多，实质利率回升，这不利风险资产。周一美股三大指数均见上扬，纳指100涨幅更达1.1%，其中原因包括特斯拉因新能源车销售理想，股价单日飙逾13%，不过，美股当天表现亦十分之波动，纳指100高开后一度倒跌，低位有承接，指数才抽返上嚟。（完）

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