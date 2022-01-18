日本股市：日经指数由升转跌，美债收益率上涨令投资者变得谨慎

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路透东京1月18日 - 日本股市周二逆转收低，美债券收益率跳升使投资者变得谨慎，促使市场上的权重股遭到抛售。

日股日经指数下跌0.27%，至28,257.25点，盘中早些时候曾上涨0.9%。东证指数下跌0.42%至1,978.38。

“美国公债收益率上升削弱了人们的情绪。投资者认为美国市场今天晚上会下跌”，IwaiCosmo证券公司投资研究部总经理Shoichi Arisawa说，并补充说日本央行在政策会议后发出的信息混乱也令市场承压。

日本央行周二上调了通胀预测，并表示通胀前景面临的风险均衡，表明其认同近期商品驱动的通胀上升正在扩大的迹象。

美国公债收益率在亚洲交易时段全线跳升，短债收益率升至疫情以来新高，交易员为美联储出现鹰派意外的可能性做好准备。

日股盘中稍早走升，跟随欧洲市场隔夜的稳健表现。

优衣库母公司迅销(Fast Retailing)收高2.37%；芯片制造设备厂商东京电子(东京威力科创)上涨0.08%。科技初创企业投资者软银集团回吐盘中涨幅，收低0.4%。

日本铁路运营商类股升0.59%，即便东京及其附近县市寻求中央政府采取进一步措施，帮助应对不断加剧的新冠疫情。

但航空公司类股回吐稍早涨幅，最终下跌0.62%。

钢铁制造商是日经指数中表现最差的板块，日本制铁大跌7.08%，JFE控股挫低6.78%，神户制钢所下跌6.8%。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 艾茂林/白云)

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