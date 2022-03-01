日本股市：日经指数收高，受低接买盘和对俄乌谈判的乐观情绪推动

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路透东京3月1日 - 日本股市周二收高，对俄乌停火谈判的持续乐观情绪支撑市场情绪，促使投资者买入近期挫跌的股票。

日经指数上涨1.2%，至26,844.72点，此前自2月18日以来首次突破27,000点。东证股价指数(TOPIX)上涨0.54%至1,897.17点。

俄罗斯因入侵乌克兰而面临日益孤立的局面。俄乌周一举行的停火谈判未能取得突破性进展，谈判人员没有说明何时会举行新一轮谈判。

“投资者一直在想看到俄罗斯入侵乌克兰问题有更好发展的迹象，包括停火。他们还认为，西方对俄罗斯实施强有力的制裁会产生积极影响，”蓝泽证券的基金经理Ikuo Mitsui说。

“他们还买回了便宜的股票，这也提振了今天的市场。”

东芝上涨2.36%，此前这家企业集团突然宣布，社长兼CEO纲川智提出辞职，前西门子高管岛田太郎将成为该公司的新临时负责人，周二生效。

在线经纪商摩乃科斯集团大涨19.31%，此前一份监管文件显示，总部位于香港的维权基金Oasis Management购买了该公司5.08%的股份。

丰田汽车下跌0.26%，此前公司表示将从周三开始恢复国内生产。此前一天，由于一家零部件供应商受到网络攻击，丰田在全国的工厂全部停产。

三菱日联金融集团(MUFG)下跌1.68%，在日本东证股价指数(Topix)前30家核心成分股中表现垫底。

日经指数有125家公司上涨，96家下跌。

东京证券交易所主板的股票交易量为12.5亿股，过去30天均值为12.9亿。(完) (编译 白云/艾茂林；审校 戴素萍/张若琪)

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