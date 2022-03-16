5G版新款iPhone SE在亚洲或将受到欢迎

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2020年10月摄于美国纽约的苹果公司标志（提供：2022年，路透社/Brendan McDermid）

[路透社9日电] 针对美国苹果公司本周发布的429美元廉价版智能手机“iPhone SE”，有分析师认为，在韩国三星电子和中国Vivo等对手竞争激烈的亚洲地区，这款新手机将有助于提高苹果的号召力。

Cohen&Company公司分析人士特别提到了中国和印度，指出在亚洲的这些地区，或许能有效提高苹果在“价格敏感消费者”群体中的份额。

Counterpoint Research公司的数据显示，自2020年第二季度上市至去年年末，4G版SE的销售额已经占到苹果手机总销售额的12%。其中，除了美国外，日本是最大的市场。该公司分析认为，除欧洲外，东南亚和韩国等地区，此前因为5G基础设施等配套服务跟不上，大量消费者尚未购买5G手机，因此，预计此次推出5G版SE新机型后，需求将会加大。

另一方面，关于新机型的收益性，Cohen公司分析师科里休·桑卡称，由于比4G版价格上调了30美元，因而可以覆盖大部分技术升级成本；但他同时指出，利润率将会低于699美元的“13mini”。这次推出的SE毛利率为42%到54%，毛利仅为13mini的一半左右。

[nippon.com 日本网 译自日文版]