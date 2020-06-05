京阿尼纵火杀人案 嫌疑人青叶被捕 “用汽油的话，可以杀害更多人”

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造成36人死亡的京都动画工作室纵火案已经过去了10个月。

5月27日，犯罪嫌疑人青叶真司（42岁）终于被逮捕归案。面对审问，他对自己的犯罪事实供认不讳：“我当时就想如果用汽油的话，可以一下杀死很多人。”

27日下午4时许，京都动画纵火杀人案犯罪嫌疑人青叶真司离开了京都地方法院。

27日早晨，摄像头记录了他现在的情形。

与案发前不久拍下的照片相比，现在可以看到嫌犯脸部和手部都有严重烧伤的痕迹。

进入伏见警署时，他似乎还直勾勾地盯着摄像头看了一会儿。

青叶真司涉嫌2019年7月在京都动画第一工作室纵火，导致36人死亡。

现在该嫌疑人虽然无法起身，但已能开口说话。

警察在咨询了主治医师等人的意见后，在事件发生的10个多月后的5月27日，决定对其实施逮捕。

负责救治该嫌犯的主治医师等人首次接受了采访。

近畿大学医院 医疗组：“我们认为，为了受害者及死难者家属，必须查明真相。让每一个患者恢复状态，是医院应尽的责任，我们为此展开了救治。希望警方能尽快查明真相。”

躺在担架上接受审问。

27日逮捕归案后，查清作案动机工作是否能取得进展呢？

京都府警察称，27日在病房内对嫌疑人实施逮捕后，嫌疑人一方面承认了犯罪事实：“我想如果用汽油的话，可以杀害更多的人，于是就干了”，但却未有哪怕只言片语，对受害者表示谢罪以及自我反省。

石田奈央美，是丧生纵火案的一位受害者，她曾担任《凉宫春日的忧郁》等作品的色彩设计。据悉其双亲在得知嫌疑人被捕的消息后，马上面向佛龛的故人牌位，报告了此事。

石田奈央美的母亲：“（您想知道为什么会发生这样的事情吧？）对。这是我最想知道的。为什么他非要杀那么多人？”

津田幸惠在《轻音剧场版》等作品中贡献了细腻的色彩功力。27日，其父津田伸一听到逮捕大消息后......

津田幸惠的父亲，津田伸一：“我当时也就是想'是今天啊'，就这么简单。（不告诉天上的幸惠一声吗？）没这个必要吧。幸惠死都死了。我平时的生活中已经完全抹去了嫌疑人青叶的存在。我常常想起幸惠，可她不在了，失去女儿的我和幸惠之间不需要夹杂奇怪的东西吧。压根都不想提它。”

（FNN Prime Online 5月27日刊载）

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