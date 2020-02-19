东京马拉松，鉴于新型肺炎的影响，取消业余爱好者参赛，参赛资格保留到明年

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东京马拉松财团于17日宣布，鉴于新型冠状病毒引起的肺炎传染继续扩散，今年预定在3月1日举行的马拉松大赛，全面取消业余爱好者的参赛。这是东京马拉松自2007年创办以来首次采取此项措施。

东京马拉松今年原定约有38000人参加。赛事规模缩小后，仅保留菁英组（即专业级选手组）赛事，它同时也是东京奥运男子马拉松的国手选拔赛。

此前该财团曾表示，作为预防新型肺炎扩散的对策，将采取发送口罩给参赛者并供给单独包装的食物等措施，但考虑到目前没有切实有效的手段遏止传染扩散，因而做出了“难以确保安全” （公关部门）的判断。该财团承诺，为今年已报名参赛者保留明年3月7日参加东京马拉松的资格，但根据规定，今年的报名费将不予退还，明年仍须缴纳报名费。今年参与全程马拉松的报名费，日本国内居住者为16200日元，海外人士则为18200日元。

包括竞速轮椅在内，3月1日按原计划举行的菁英组赛事，男女共计约有200人参加。该财团表示，希望赛事进行时实施（针对感染症状的）安全对策。



从东京都厅前出发的参赛者们，2019年3月3日，东京都新宿区

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