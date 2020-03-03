手工制作防护用具指南，缓解口罩和消毒液不足问题——地方政府在线应对新冠肺炎

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随着新冠病毒传染扩散，各地口罩和消毒液纷纷告罄，人们已经无法从零售渠道购买到这些物品。鉴于这一情况，一些地方政府在互联网上推出了手工制作方法指南。由于当地民众不断咨询，所以相关负责人表示“希望大家能够了解，这样的东西完全可以自己动手制作”。

大分县政府健康促进支援处从本月上旬开始在主页上刊登了口罩的制作方法。材料是棉纱和口罩用松紧带，还公布了使用之后的消毒方法。除了日语外，还配有英文、中文和韩文的介绍，充分考虑了外国游客的需求。

2009年新型流感爆发之际，面对口罩紧缺问题，他们也像此次一样发布了同样的指南。该处职员表示，“新型流感的经历让人记忆犹新。有些民众只要手里没有口罩就会感到不安”。

为回应民众难买口罩的呼声，奈良县葛城市政府健康促进处也于2月上旬在主页上刊登了口罩的制作方法，还告诉大家所需材料可以在百元店买到。该处表示，为了找到一些简单易学的方法，他们集思广益，收集了很多相关信息。

而用水稀释家用氯系漂白剂，也可以代替用作消毒液。擦拭门把手、桌椅等都有助于清除病毒，但如果用法不对，也可能引发事故。

和歌山县御坊市和冲绳县宫古岛市的政府有关部门在主页上提醒民众，氯系漂白剂的消毒液不可直接接触皮肤，并且应该放置在婴幼儿无法触及的地方；好要注意不可与酸性制剂混合，以免产生有害气体。御坊市相关负责人表示，“和歌山县内相继出现了一些感染者，市民也非常关注。我们正在给所有家庭分发印有相关内容的宣传单”。



大分县政府主页上介绍的手工口罩（该县政府主页）



受新冠病毒疫情扩散影响，药房口罩专卖区销售一空，2月9日，东京都中央区

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