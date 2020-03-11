暂时停课和居家办公的影响？通勤电车的拥挤状况改善，误点也呈现减少趋势

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为了防止新冠病毒的感染扩散，日本政府正在扩大推行许多对策措施，穿梭在都市中心的通勤电车里，拥挤状况也因此逐渐改善，亦有铁路员工表示，列车误点的状况正在减少，有可能是受到中小学暂时停课，以及企业推行居家办公等措施的影响。

名古屋市交通局表示，3月3日市营地铁的搭乘人数比一个来月前减少2-3成，其中学生减少了6成，“早上也不像以前那么拥挤，暂时停课的影响很大，不过和上班族采取错峰出勤也有关系。列车的运行状况亦有所改善。比如在今年2月上旬前后，早上7-9点之间由于受到列车壅拥挤的影响，常会导致发车时间出现数分钟的延误，但最近几乎没有发生误点的情况。

JR东日本铁路公司表示，山手线2月25日-28日早晨尖高峰时刻的运输量比去年减少1-2成。而JR西日本铁路公司的公关人员也说，在京都、大阪、神户这些区域，感觉早上高峰时刻的搭乘量正在下降。

东京圈的45条地铁路线中，2018年出现误点最多的是千代田线，负责营运该路线的东京地铁公司透露，进入3月之后，列车误点的状况比2月少，不过届龄退休的公司职员都会在每年3月就开始休假，所以并不清楚错峰出勤和居家办公所产生的影响到底有多少。

日本国土交通省以东京圈铁道为对象所实施的调查显示，列车误点（10分钟以内）的原因，有54%是由于上下车的时间过长和车门再次开闭耽误时间所致。国土交通省也表示，从结果来看，采取错峰出勤等措施，或可成为改善误点状况的一大对策。



在JR山手线大崎站上下车的旅客（3月6日上午，东京都品川区）

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