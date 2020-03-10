加强中韩旅客的入境管制，旅游观光业进一步遭受严重冲击

Newsfrom Japan

日本政府加强来自中韩旅客的入境管制，以作为新型冠状病毒感染症的对策措施，但对于观光旅游业来说，可谓雪上加霜。飞往中国的航班与疫情之前相比，减少约8成，韩国航班则减少3成，旅客需求已经大幅减少，今后进一步衰减也确切无疑，业界相关人士哀鸿遍野。

3月9日之后，从中韩入境的旅客必须隔离观察2周，因此无法期待会有旅客想要到日本观光。中韩的访日旅客大约占全体外国游客（2019年约有3188万人）的一半，2019年3月中韩两国约有130万名的旅客访日，今年预计将会流失其中大多数的旅客。

目前已经面临游客减少的地区，可以看到当地业者都在摇头叹息。在广受外国人欢迎的京都市，可以听见谈及严峻现状的声音：“这次的加强措施之前早已大受影响”（京都商工会议所）。而京都市的观光从业人员亦表示：“即使4月解除入境管制，我也不认为预约订单就会恢复”，非常担心这些影响将会持续下去。

而静冈县1-4月住宿预约的取消人数，在2月底已经达到约49万人，其中约有29万人是外国旅客。该县的商工会联合会人员丧气地表示：“此次的入境管制，进一步打击了观光旅游业。”

在新冠病毒的感染人数为日本全国最多的北海道，对于未来的不安正在蔓延，北海道的观光业者焦心地表示：“完全不知道疫情何时会告一段落，若这样持续下去，将会发生公司倒闭的情况。”

入境管制也对日本籍旅客产生莫大的影响。各大旅行社已经决定中止中国相关业务，对于韩国的观光旅行，也决定取消从3月6日到31日之间出发的旅行团。 JTB也联络先前出国的旅客，呼吁提早归国。

国外已经出现针对来自日本旅客的入境管制，大型旅行社的相关从业人员表示：“不仅是中韩两国，除非疫情告一段落，否则观光旅游业的营运处境将非常艰困。”



人潮稀疏的京都祇园「花见小路通」 （3月6日午后，京都市东山区）



潮变少下闲散的二条市场。平常是外国人观光客聚集的热闹地方（3月6日午后，札幌市中央区）

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