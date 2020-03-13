只需15分钟：仓敷纺绩将进口销售中国企业研发的试剂盒

Newsfrom Japan

著名纤维产品制造商“仓敷纺绩”于12日宣布，即将销售快速新冠病毒试剂盒，只要抽取少量血液，即可在15分钟之内判定是否感染。这种试剂盒与现在主流的“PCR检测”方法相比，检测时间大幅缩短。该公司计划从16日开始向检测、研究机关供应此种试剂盒。 1套试剂盒可检测10次，价格为27500日元，估计每天可供应检测1万次的份量。

PCR检测是从喉咙等处采取黏膜，用以检测是否带有病毒基因，所需时间4到6小时。仓敷纺绩的试剂盒则是从疑似出现病症的患者身上抽血，滴到检查试剂上，若为阳性，15分钟内便会浮现红线。这种检测方法称为“免疫层析法”，是利用感染者的免疫系统产生的蛋白质（抗体）对冠状病毒的蛋白质（抗原）产生反应的机制来进行检测。

该试剂盒由合作的中国企业研发，并已应用于中国的医疗现场。在日本将由仓敷纺绩进口销售。



仓敷纺织推出新型冠状病毒的试剂盒（共同社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]