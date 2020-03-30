喜剧天王殒落！志村健染肺炎病逝，享寿70岁

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喜剧艺人志村健（Shimura Ken，本名志村康德，Shimura Yasunori）感染新冠肺炎， 3月29日晚间11点10分，病逝于东京都内的医院，享寿70岁。志村健出身东京都，葬礼将仅由亲朋好友参加。

所属事务所表示，志村健从3月17日开始身体产生倦怠感，同时出现发烧和呼吸困难等症状，3月20日诊断出肺炎而住院。 3月23日确诊感染新型冠状病毒，持续接受治疗。从3月21日开始昏迷，无法开口说话。

志村健先生曾经以实习身份参加搞笑团体“漂流者”，在1974年接替荒井注成为正式成员。他在电视搞笑节目《八点！全员集合》里演唱歌曲《东村山音头》，并和加藤茶共同表演胡子舞等，成为大受欢迎的艺人。其后更创造出《笨蛋殿下》和《怪叔叔》等独特角色，获得男女老幼的喜爱。

他曾演出许多冠上自己名字的节目，如《加藤茶和志村健的心情电视》《志村健没问题！》等，最近还担任《天才！志村动物园》的主持人，并已经决定主演预定于今年12月公开上映的山田洋次导演的电影新作《电影之神》，但先前已经因染病而宣布辞演。



喜剧艺人志村健

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