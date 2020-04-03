日本为每户家庭发放两个布口罩

Newsfrom Japan

安倍晋三首相4月1日在新型冠状病毒感染症对策总部会议上宣布，将对全国5000万余的家庭，每户发放2个布口罩。关于何时发放，安倍表示“将在下下周以后，会从感染确诊人数较多的都道府县开始依序发放。”对于老人设施、身心障碍设施以及中小学，也将发放需要的数量。

安倍解释说，此次的口罩发放，将有效利用日本邮局的全住址寄送系统。这是指日本邮政提供的服务，可对所有住户发送邮件，之前对北海道部分地区发放口罩时也是使用的这个系统。为了确保口罩数量，会把从生产厂家购买口罩这一项，列入预计下周通过的追加经济对策中。

对于做出发放口罩决定的理由，安倍表示，虽然我们估计每月口罩供应量可达7亿个，但由于需求急遽增加，导致店铺仍呈现缺货的情形。他强调，布口罩可以重复使用，在应对口罩需求上是行之有效的方法，并请求民众谅解，称“我们知道数量或许还不够用，需要清洗也会造成一些不便，但仍希望尽早采取一些措施来减轻国民的不安。”

对于医用手术口罩，安倍也表示，下周将追加发放1500万只。



在新型冠状病毒感染症对策本部会议上发言的日本首相安倍晋三（左、4月1日于首相官邸）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]