日本首相安倍发布紧急状态宣言，呼吁减少八成人际接触

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4月7日，新冠肺炎疫情对策本部会议在首相官邸召开，安倍晋三首相发布了紧急状态宣言，意味着政府可以采取包括限制民众私权的措施，以防范疫情蔓延。实施时间为4月7日至5月6日，为期一个月，对象是东京、埼玉、千叶、神奈川、大阪、兵库和福冈七个都府县。会议结束后，首相出席新闻发布会，呼吁宣言适用地区民众严格控制外出，减少70%～80%的人际接触。

这是2012年出台新型流感对策特别措施法以来首次发布紧急状态宣言。由此，自1月首次发现确诊感染者后正式启动的疫情防控措施迎来了重大节点。

首相在对策本部表示，“值此国家危机之际，我们将以守护国民生命安全和健康为首要任务，大力推进疫情防控措施”。

在之后的新闻发布会上，他解释说，按照现在的传染速度，两周后东京的感染者将达一万人，一个月后将超过八万人。为此，他敦促七个都府县的知事按照宣言要求，呼吁民众自我约束，节制外出，并强调“只要能将人际接触机会至少降低七成，甚至努力减少八成，那就可以在两周之后扭转感染者的增长势头”。

同时，首相安倍要求民众积极配合，除了维持社会功能所必须的工种外，尽可能在家办公。如果必须去公司上班，他要求将上班人数至少减少七成，并采取错峰上班等措施。

针对前述七个都府县以外的民众，他提出希望避免出现密闭空间、密集场所和密切接触的“三密”情况。另一方面，他表示“紧急状态宣言绝非海外一些国家采取的封城措施”，呼吁大家保持冷静，并且要避免从宣言实施对象地区前往地方城镇。



安倍晋三首相在新冠肺炎疫情对策本部发布紧急状态宣言（右起第二人），7日下午，首相官邸



安倍晋三首相举行新闻发布会，7日晚，首相官邸

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