一次性口罩，摊贩要价一只100日元！？

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受到新冠肺炎疫情的影响，口罩持续短缺，在药妆店等零售商店很难买到。而另一方面，在繁华街市却可以看到有摊贩以1个100日元的价格兜售着囤积如山的一次性口罩。以往感觉来看，这样的售价相当昂贵，但从他们口中可以得知，今后口罩价格还会持续高涨，这似乎已经是现在无法避免的趋势了。

一个关西地区的口罩摊贩，在4月上旬曾受到警察讯问，但他出示了进口证明，因而无事请回。这是因为虽然日本法律禁止高价转卖口罩，但若是从制造商或批发商处进货销售，则不受限制。

在路边售卖的无纺布口罩， 1个大多为100日元左右，这个价格约为新冠病毒感染扩散前的10倍。接受采访的商贩称，在中国和东南亚制造的口罩，经由批发商进口，1个口罩的进货价格，根据订货数量计算，越多越便宜，“一次订25万个口罩的话，1个35日元，若只订几千个，1个大约50日日元”，“再加上进口关税和人事劳务费等，1个口罩卖100日元绝不算贵。”

从时事社拿到的大型贸易公司和批发商的订货单上看，上面记载的进货价格，基本也都是1个口罩介于35～60日元之间，这大概就是最近的行情，确实很难说100日元一个的口罩售价过高。

摊贩质疑说：“以这个价格要进口多少有多少，但不知为什么日本政府和零售商都无动于衷？”并且还说：“以前不戴口罩的欧美人开始抢购，还听说美国商家以数倍的价格囤购中国产的口罩。进货价不停地上涨，唯有日本总想用以往的价格进货，这是根本不可能的。”



自行出售口罩的摊贩（相关人士提供，画面部分处理）

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