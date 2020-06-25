日本新一代战斗机，技术和费用问题如何？日本能主导几分？

Newsfrom Japan

日本防卫省确定，采取“日本主导”的方针推进研制用于替代航空自卫队F2战斗机的“新一代战斗机”。新一代战斗机采用尖端技术，将具备难以被敌方雷达探知的隐身性能以及应对电子战的能力。只是，在技术和成本方面问题堆积如山。防卫省期待美国联合研制，正推动相关协调工作。但日本能够在多大程度上掌握新战机研发主动权，仍是个未知数。

“日本主导”的好处是，可以根据自己的时间表来改装完善战机。在F2的研制上，由于日本不掌握引擎等战机重要部件的技术，再加上日美贸易摩擦的影响，只能任由美国主导。而美方不对日本开放设计方面的机密信息，使得日本在战机改装整备上吃尽了苦头。

日本吸取F2战机研发上的苦涩教训，力争在新一代战斗机的基础系统、引擎、雷达等主体部分实现国产化。美方曾提议以最新隐形战机F22和F35的复合机型为研发方向，被日本以“不做美国的制造承包商”为由而拒绝（防卫省干部语）。日美两国近期将成立官民联合工作组，着手具体实施设想。

然而，联合工作组的前景难以预测。用来共享雷达捕捉到的敌机等信息的“战术数据链”，只有美国制造这个唯一选项。而热衷于推销本国武器的美国总统特朗普，以及今夏之后日美两国政府拟就驻日美军军费的日本负担部分（所谓“关怀预算”）谈判，也都是令人担忧的因素。

如果不确定采用何种技术，就无法进行机身设计。日本航空自卫队相关人士指出，“今后的焦点问题是，美方能在多大程度上公开美国企业核心技术信息，美国制造的零部件能否保障及时供应”。

“一架战机200多亿日元”的费用，也是个问题。如果执着于国产化，一方面可以维系国内相关产业的技术基础，但另一方面必然导致费用膨胀。为了削减成本，日本政府继续与正在研发新战机的英国协商技术合作。

结合编制2021年度预算，日本防卫省的方针是在年内确定与美英两国的合作方式。受新冠肺炎疫情的影响，与研发企业之间的协商处于停顿状态，预计今年夏天的预算概要，只能以不写明具体金额的“事项要求”来体现了。



即将退役的F2战斗机后续机型“新一代战斗机”的效果图（日本防卫省提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]