在家工作压力大，丈夫家暴、儿虐问题严重

Newsfrom Japan

“在家工作的压力导致丈夫进行家暴”。因受新冠病毒感染扩大的影响，大多数公司实施远程办公，学校也陆续停课。在民众居家抗疫期间，有关方面接到的来自家庭暴力与儿童虐待受害者的咨询件数大大增加。受害者支援团体担忧，家暴与儿虐问题正日益严重。

一家名为“BOND Project” 的非营利性组织，专为10多岁至20多岁的女性提供援助，日前有位20岁出头的女性向他们寻求帮助。该女性说，平时便常遭受同居男友拳打脚踢等暴力行为，在男友开始在家工作之后，暴力行为变本加厉，时间也更长了。由于男友几乎整天都在家中度过，女性一直处于监视之下，因而也难以逃脱。

另一名寻求帮助的，是10多岁的女孩。她一直以来受到双亲的虐待，以前还有学校可去，晚上可以晚一点回家，减少和父母碰面的时间，因此情况尚可忍受；但自从学校停课之后，在家时间长了，她便时常受到父母的言语暴力攻击。女孩向该援助组织表示，她无处可逃，只能提心吊胆地在家度过每一日。

过去，东日本大地震以及雷曼金融危机发生之后，也出现过家暴变得严重的问题。民间庇护所“女性之家HELP”的员工分析说：“当人们内心焦躁、深感绝望时，就可能会对家人施加暴力。在铺天盖地的不安袭来，超过了内心忍耐程度的时候，这种情况在每个人身上都有可能发生。”

虽然日本内阁府表示，从各地方政府的统计数据上没有看到在这方面出现的明显变化，然而支援团体认为：“如果配偶或小孩都在家，那么，许多受害者就很难打电话来求助。”内阁府开设了能以电子邮件或网路聊天形式咨询的“DV相谈+”服务，呼吁有需要的民众进行咨询。



内阁府开设的“DV相谈+”首页

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