降低感染风险，经团联考虑周休3日

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日本经济团体联合会（经团联）于14日发表了新冠病毒预防感染对策准则，以期在政府部分解除紧急状态宣言时，为企业采取防疫措施、重启业务活动提供参考。该准则预计长期适用，直至疗法确立、疫苗开发成功。准则内提到，为减少通勤时的感染风险，经团联除了呼吁企业推进远程办公及错峰出勤外，还着手商讨周休3日制度。

该准则要求企业“采取适当对策，有效防止整个社会的疫情扩大”。除建构适当体制以保护全体员工（含派遣、外包工）免于感染外，还要求透过资讯提供与共享，为防止包括来往客户、医疗相关人员等广范围的感染扩散做出积极贡献

面向“办公室”与“制造现场”， 经团联具体提出了2种感染预防对策。要求企业可以考虑引进各种不同的工作型态，包括周休3日制等，降低通勤次数、减轻公共交通机关拥挤情况。并且提议，若条件允许，可考虑认可员工自行开车上班。

针对职场环境，准则举例：人与人需保持一定距离，以2米为标准；敦促员工工作时戴口罩；会议线上进行等。在确保员工健康方面，建议彻底落实上班前量体温的措施。对于曾因发烧居家疗养的员工的复班问题，原本规定在症状改善之后最少需观察48小时再行上班，后听取专家意见，改为72小时。

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