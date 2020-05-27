日本全面解除紧急状态 未来如何迈向新日常？

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日本政府于5月25日在首相官邸召开新型冠状病毒感染症对策本部会议，针对东京、神奈川、埼玉、千叶、北海道这5个都道县，决定提前解除原本预定至5月底的紧急状态。日本首相安倍晋三之后召开记者会，表示“将朝向下一个阶段踏出强而有力的一步。目标是要构建崭新的日常生活”，呼吁国民在继续采取感染防疫措施的基础上，阶段性地重启社会经济活动。

至此持续了1个半月的紧急状态已经全面解除。对于解除的理由，安倍解释说，这是因为“已经符合了以世界标准来看都极为严格的解除条件”，还称 “仅1个半月就基本控制了疫情，这显示了日本防疫模式的实力”，并对国民响应政府防疫措施，自觉避免外出等行为，表达了感谢之意。

安倍晋三还提及了日本职棒将以不开放球迷入场观赛的形式于下个月开幕一事，指出“今后如何在控制感染风险的同时，去考虑活动的实施将变得非常重要”。虽说“最坏的打算是可能宣布进入第二次紧急状态”，但他强调“已经看见了希望，疫情的出口已在视野之中。”

安倍称，使用智慧型手机App通知用户有可能与感染者产生密切接触的服务，计划将从6月中旬启动，呼吁国民善加利用。

其后，首相安倍在对策本部宣布解除紧急状态，基本对应方针也随之改定。其中明确记载，自5月底开始，大约每3周确认1次感染状况，阶段性地放松对外出、避免举办活动、暂停营业等的约束和要求。

决定解除紧急状态之前，日本政府首先针对解除方针，咨询了由感染症学者和经济学者组成的基本对应方针等咨询委员会，获得了正面回应。不过由于东京在5月24日新增14名确诊病例，而神奈川和北海道最近1周内每10万人中的感染者皆未低于0.5人的标准，咨询委员会会长尾身茂在会上要求政府继续注视疫情趋势。

会后，经济再生大臣西村康稔事先向参众两院议员营运委员会报告了解除紧急状态的决定，并明示了今后的方针，称若出现疫情再度扩大的征兆，将以较首次更加灵活的方式，再度发布紧急状态宣言。



东京歌舞伎町街道上，正播放着宣布解除紧急状态的新闻，5月25日下午，东京都新宿区



宣布全面解除紧急状态之前，日本首相安倍晋三（右）和基本对应方针等咨问委员会会长尾身茂召开记者会， 5月25日下午，首相官邸

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