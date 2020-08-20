工作方式因新冠疫情而突变：不用到岗上班，注重工作成果

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由于新冠肺炎疫情蔓延，居家办公等弹性工作方式开始普及，在疫情防控“新常态”下，它甚或可能成为固定做法。另一方面，防止信息泄露的措施、采取注重工作成果的人事制度等问题的重要性也日益凸显。日本社会和企业，结合通过数字技术改革现有制度的所谓“数字化转型（DX）”，能否推进工作方式改革，如今备受各方关注。

企业和个人的新动向

富士通公司常务执行董事平松浩树说，希望富士通成为数字化转型企业的典范。该公司积极提倡运用IT技术在公司以外的场所远程办公，为此公司停发了月票费用，到岗上班发生的交通费，改为实报实销。富士通还构画了新的战略，通过分析本公司劳动改革中发现的问题，将其反映到面向企业客户的服务中去。

日立制作所和东芝公司也在推进居家办公。丰田汽车公司计划从9月份开始，将居家办公对象扩大到所有事务性岗位和一部分研发岗位。这样做的目的，既是为了疫情防控，更重要的还是为了提升员工的自由度，进而有助于提高生产效率。

与企业改革同步，员工个人探索新的工作方式的动向也在扩大。藤崎胜雄（32岁）居住在东京，今年1月因新冠肺炎疫情从广告代理公司辞职。他把曾经兼职做的网络营销工作变成主业，自己创业单干。他很有自信地表示，在数字领域可以有多份收入，这比仅仅依靠公司收入更加安定。

也是由于居家办公省去了上下班时间，大家对兼职工作的关注度提高了。运用IT技术提供求职中介服务的公司Cloud Works表示，3-4月希望找兼职工作的人增加了不少。不仅仅是IT和服务业，制造业和金融机构也越来越多地认可员工做兼职副业。

抗拒变革，便会走向没落

企业数字化转型和工作方式改革，因新冠疫情备受瞩目，被认为是“促进经济增长的关键”（经济产业省干部）。不过，对于中小企业来说，改革带来的负担不轻。东京商工调查公司7月14日发布的调查结果显示，有多达26%的企业表示，因疫情扩大曾实行过远程办公，但现在已经取消了”。其背后的理由，既有信息安全管理和人事考核上的困难，也有员工的不习惯等等。

从国际上看，“推动企业数字化转型的巨大障碍，在于企业文化及其行为方式”（美国麦肯锡咨询公司）。日本的IT服务普及缓慢，人们惯常使用传真机，“日本现已成为IT落后国家了”（经济产业省干部）。在这样的日本，推进改革并非易事。但经营共创基盘（东京）公司总裁富山和彦断言，由于新冠肺炎疫情，那种靠在吸烟室或聚餐喝酒来疏通关系解决公司事务的“昭和式经营模式”将“一气崩溃瓦解”。他警告说，如果不放眼于后疫情时代，在工作方式和人事考核上不进行改革的话，日本企业将会迅速衰退。



藤崎胜雄自己创业，将曾经的兼职工作网络营销作为工作重心（本人提供）

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