防疫对策，避难所的瓦楞纸隔板引发关注

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在日本的九州和东海地区所设置的暴雨洪灾避难所里，最紧要的问题是如何预防新冠病毒感染。作为对策，用于防止飞沫感染的瓦楞纸板隔板受到大家关注，参与到这类产品开发的企业也多了起来。

用瓦楞纸板制作的隔板，组装非常简单，形状也可以自由变换，而且还可以回收后再利用。

加藤瓦楞纸板株式会社（东京都）曾经向千叶县野田市推介桌用间隔板，用做防止新冠病毒感染，以此为契机，野田市开始和该公司共同开发避难所专用产品。3人用（长宽2×1米，高1.45米）的参考价格控制在1套4300日元左右，野田市计划购入2100套。

该公司负责人说，组装简单的设计最受好评。他们还建议该公司工厂所在的福岛县地方政府也购买这一产品。

以航空、宇宙产品零部件的组装为主要业务的东明工业公司（爱知县知多市）从4月开始也推出了避难所专用的瓦楞纸隔板板。起居室用的长宽均为2米（高2米）的隔板，包括连接部件和胶带、手套、万能笔等全套价格为17600日元。隔板加工为白色，减少了压迫感，并给人以干净清洁的印象。

该公司在东日本大地震后，曾将用于零部件包装的瓦楞纸板转作简易床和厕所等进行销售。由于新冠疫情的影响，对飞机相关产品的需求下降，公司销售额比前一年下降了3成左右，有关负责人表示，公司现在正努力向业务的多样化方向发展。



加藤瓦楞纸板公司与野田市共同开发的避难所专用瓦楞纸隔板（野田市提供）



东明工业公司开发的瓦楞纸板隔板和简易床（17日，爱知县弥富市）

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