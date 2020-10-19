日本政府决定，核污处理水将排入海洋

Newsfrom Japan

日本政府拟将东京电力公司福岛第一核电站产生的含有放射性物质氚的核污处理水排入海洋，并计划从2022年秋季开始放水，以此加快该核电站的废炉工作。正式决定或在本月内做出。日本政府虽然表示这样做不存在安全问题，但因遭到有恐影响商业活动的渔业相关人士的强烈反对，正亟待商讨相应对策。

2011年3月，东日本大地震引发的海啸，致使东京电力公司福岛第一核电站发生了核心熔毁的重大核事故，大量放射性物质泄漏。之后，地下水及雨水源源流入被摧毁的核反应堆厂房，因而产生了大量含有高浓度放射性物质的核污水。迄今东京电力公司一直将除去了氚以外的大多数核物质的处理水存放于水箱中。但据称，到2022年秋季，这些水箱预计达到极限，此后大量核污水继续增加，恐将影响到废炉工作。

按照计划，核污处理水在排入海洋前，将再度进行处理，使其浓度下降到可排入海洋的标准；至于核污水中含有的氚，因为现有技术无法去除，所以采用海水稀释，并以数十年时间缓慢排放。



存放在东京电力公司福岛第一核电站内的大量核污处理水水箱，2018年2月，福岛县大熊町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]