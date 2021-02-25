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去年10月27日日本厚生劳动省发布的2019年国民健康和营养调查结果显示，成年男性中肥胖者呈现增加趋势。2009至2013年期间基本没有变化，但之后转为上升趋势，但女性肥胖者未见显著增减。厚生劳动省认为，“今后有必要分析男性肥胖者增加的原因”。

该调查旨在把握国民身体健康及生活习惯状况，每年都要实施一次。2019年随机抽样4465个家庭，从其中的2836个家庭获得了有效回答。

根据这个调查，衡量人体胖瘦程度的体质指数（BMI）在25以上的肥胖人群中，成年男性占33.0%，自2013年以后增加了4.4个百分点。从年龄段来看，肥胖男性的比例，40多岁和50多岁人群分别占39.7%和 39.2%；而成年女性肥胖者，比2013年增加了2个百分点，为22.3%，没有显著的的变化。

该调查还对“是否有意改善饮食和运动习惯”进行了提问。在肥胖男性中，就饮食习惯问项，回答“对改善不感兴趣”和“虽然感兴趣，但不打算改善”的受访者合计占比39.3%，在肥胖女性中的占比合计为33.1%。在运动习惯问项上，给予同样回答的肥胖男性和女性分别占34.9%和36.3%。

包括并不肥胖者在内，针对在半年或一个月内有改善饮食和运动习惯意愿的男女受访者，还询问了他们“有哪些妨碍因素”，多项选择回答的结果显示，“工作和家务、育儿等太忙，没有时间”的占比最多，为41.6-52.8%。

厚生劳动省的负责人表示，如何推进人们改善旧有的习惯，是今后制定对策的重点。

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