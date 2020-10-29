新一代新干线列车“ALFA-X”亮相，设计最高时速400公里

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10月27日深夜至次日凌晨，JR东日本公司在仙台站与盛冈站之间举办了新一代新干线试验车辆“ALFA-X”的媒体试乘活动。该列车的设计最高时速为400公里，此次运行速度达到了382公里。这是自去年5月制造完成后，ALFA-X首度举办试乘活动。

目前在仙台-盛冈区段运行的东北新干线“E5系”列车的最高时速为320公里，而ALFA-X已经多次以360公里的时速试运行，这是全球高速列车中的最高时速。

为了提升高速运行过程中的舒适性，此款高速列车采用的减震装置，除了减轻左右摇晃外，还同时抑制上下震动，这在新干线上还是首次。向北行驶时新青森方向的车头“鼻”长达22米，比E5系长7米；相反一侧（东京方向）的车头“鼻”长16米，研发人员将对往返过程中的噪音差别等数据进行对比研究。

即使时速超过了320公里，车内仍然很安静，完全不影响聊天交流。当时速超过360公里后，出现一些轻微摇晃，噪音略有增大，接近380公里时，会听到“咣咣咣”的空气动力性噪音和“咻”的驱动声。试验列车从仙台站出发，经中途停车后，大约用时40分钟抵达了盛冈站。

JR东日本尖端铁路系统开发中心所长浅野浩二表示：“经过一年半的试运行后，目前已经能在一定程度上稳定运行了。我们的目标是实现时速360公里的商业运行，让广大乘客在列车上度过更加舒适有意义的时光。”



到达JR仙台站的新一代新干线试验列车“ALFA-X”，27日晚



车内显示时速已经提至382公里，28日凌晨，岩手县内

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