四成临终癌症患者有过痛苦经历，“需要进一步的和缓医疗”

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10月31日，国立癌症研究中心公布了一项推算数据，称40%因癌症死亡的患者在临终前一个月内感到过痛苦，部分患者可能未能充分接受减轻痛苦的疏解护理。

该中心于去年1月实施调查，针对2017年死亡的患者遗属约26000人发放了问卷表，从中得到了12900份有效回答。在对患者入住过的医疗机构的种类和所在都道府县的偏差进行调整后，推算出了感到过痛苦的人数占比等全国数值。

推算数据显示，40.4%的患者在死亡前一个月内感到过痛苦。关于死亡一周前有过痛苦经历的患者，受访者列举的理由包括“医生做了一定程度的处理，但不够到位”（21%），“诊察的次数和时间不够”（9%）。

对医疗感到满意的受访者比例高达71.1%，但分别有47.2%和42.3%的受访者指出，患者曾经感到身体痛苦和精神痛苦，患者生前曾与医生经谈过想在哪里度过临终时光的比例较低，仅为36.5%。

该中心还对心脏病患者遗属5003人和脑血管病患者遗属1043人实施了调查，回答患者生前有过痛苦经历的受访者比例分别为25.3%和22%。

该中心癌症医疗支援部部长加藤雅志指出，完全可以减少此类有过痛苦经历的患者人数，“需要进一步采取相应的和缓疗法”。

国立癌症研究中心在2018年也曾公布过小规模的遗属调查结果。此次扩大了调查规模，推算出了全国数值。

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