日本养鸡场发生禽流感

Newsfrom Japan

日本政府农林水产省11月5日公布，香川县三丰市的养鸡场发生高致病性禽流感。这是日本国内养鸡场自2018年1月以来时隔2年10个月首次发生。饲养的33万只鸡将被施以安乐死。

同时，该县产的鸡肉和鸡蛋将暂停出口。但农林水产省表示，将与有关国家和地区谈判，以确保香川县以外地区的鸡肉和鸡蛋能够继续出口。

内阁官房长官加藤胜信在相关内阁部长会议上说：“政府将采取一切措施，防止禽流感的蔓延。”

香川县政府因接到上述养鸡场死鸡数量增加的报告，而于11月4日对现场实施了检查，进而又通过基因测试，于5日确认这些鸡可能感染了禽流感病毒。

该县针对发生禽流感的养鸡场附近半径三公里内的26家养鸡场，要求他们不要转移鸡和鸡蛋；针对半径3至10公里内的89家养鸡场，要求他们不要将鸡及鸡蛋等运送至10公里以外地区。

11月8日，香川县又发布称，东kagawa市的养鸡场，也发生了禽流感。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]