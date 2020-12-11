通勤电车开关车门,也有较好换气效果

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日本理化学研究所11月26日宣布，通过超级计算机“富岳”（神户市）的运算发现，如果是站间距离较短、频繁停车的通勤电车，在车站开关车门时的空气流动，也可以产生与开窗同等的换气效果。

神户大学教授坪仓诚率领的研究小组预设了通勤电车前部车厢载客量超过定员的拥挤状态，在车内空调运行换气，列车以80公里时速运行的条件下，变换开窗幅度大小和停站开门频率，模拟空气流动，对换气量进行了计算。

结果显示，车窗开得越大，换气量越多，但停站时开关车门也能很好地促使车内外的空气交换。如果大约每两分钟停站一次，每次开门45秒，就可以确保与开窗5厘米行驶的列车具有同等的换气量。

坪仓教授表示：“如果是东京的山手线那样频繁停车的电车，那么仅仅依靠开关车门就可以获得与一直开着车窗行驶的同样效果。接下来将进入寒冷季节，也可以在考虑停车频率这个因素后，判断是否需要打开车窗。”



JR山手线列车停站后打开车门时的景象，东京都品川区

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