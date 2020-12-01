日本秋篠宫亲王55岁，认可真子公主婚姻，表示“尊重二人的感情”

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日本皇室秋篠宫亲王在30日迎来55岁的生日。之前，他在在东京元赤坂的赤坂东邸中举行记者会。谈及目前婚约中的长女真子公主（29）与小室圭（29），他表示“认可他们结婚”。他还解释理由说，宪法规定结婚只建立在两性间的共识上，“如果是真的有这样的想法，身为父母都会尊重”。

另一方面，他也知道“绝不是大多数人都满意高兴的状况”，因此对于今后的预定，只表示“这之后会再好好的考量”。秋篠宫亲王又称“结婚与订婚还是不同”，但他没有谈及等同订婚仪式的“纳采之仪”的大致日期。

秋篠宫亲王先前才完成“立皇嗣之礼”，昭告国内外成为皇嗣，位列皇位继承仪式第一顺位，一连串的仪式落幕后，他坦言“目前心情平静多了”。他并补充“跟以前一样都没有改变，以后会一个一个好好完成任务”。

受到新冠病毒感染扩大影响，皇室的活动持续受到限制，秋篠宫一家积极利用线上网路做交流。他对此表示“这是这时候最有效的手”，并称“跟面对面说话有些不同。今后可能会有更好的做法”。



秋筱宫全家福，14日于东京都港区宫邸（宫内厅提供）



秋筱宫在55岁生日前召开的记者会上（20日于东京都港区赤坂宫邸，官方代表摄影）

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