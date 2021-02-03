向贫困留学生提供大米、碗面等食品支援，比直接送钱“救助更快更多”——新冠疫情

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由于新冠疫情蔓延，日本全国正陆续开展向生活贫困的外国留学生捐赠速食食品、碗面等食品的活动。活动相关人士强调其意义时表示，比起直接送钱，食品援助方式能够更快更多地帮助到学生。很多受助学生高兴地表示像是收到了圣诞大礼。

福冈县国际交流中心介绍，因新冠疫情陷入生活困顿的留学生急剧增多，特别是那些自费留学生，他们有的是因为来自祖国的生活费汇款中断，有的是因疫情无法外出打工。甚至有学生悲叹，连便宜的意大利面条都快买不起了。

中国留学生马晏彬就读于福冈大学经济系二年级，25日收到了该中心捐赠的装有速食咖喱和碗面的食品袋，兴奋地欢呼起来，“太棒了，满满一袋吃的”。

该中心8月开始向福冈县内的外国自费留学生分发大米、速食食品、方便面等食品。通过呼吁当地企业和地方政府捐赠，确保了每月分发100人份的食品。热心援助的圈子不断扩大，到了11月，筹集到的物资已能保障将分发对象扩大到400人了。

从事尖端技术研究工作的柿原科学技术研究财团（总部位于福冈市），就是响应该中心呼吁提供捐赠的团体之一，一共捐赠了价值相当于100万日元的食品，他们希望“能够帮助到更多留学生”。该财团专务理事熊本胜久说，通过奖学金方式开展援助的话，要花很多时间去甄选捐助对象，而且只能帮到少数几个人。

据日本学生援助机构透露，截至去年5月份，在日本留学的外国留学生共有31万人。援助食品的活动正在全国各地陆续开展。新潟食料农业大学（位于新潟县胎内市）10月开始恢复线下授课，结合这个节点，向来自亚洲的约70名留学生分发了大米和罐头。冈山大学（位于冈山市）也于11月，将教职员工捐赠的大米、小麦、速食食品送到了来自非洲和中国大约100名留学生的手中。



福冈县国际交流中心员工正在查验捐赠来的食品（11日下午，福冈市中央区）

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