日本拟从本世纪30年代中期开始，禁售燃油车

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2020年12月3日消息称，日本政府已经着手开展协调工作，准备设定政策目标，从本世纪30年代中期以后，将国内市场销售的新车，均变成为 “电动车”，排除纯燃油汽车。此举旨在面向国际社会展示努力削减温室效应气体的姿态，政策实施后，市场上只能销售电动车（EV）与电油并用的混合动力车（HV）。

保留HV是为了维持日本具有优势的燃油引擎生产，力求在应对全球变暖的同时，保障国内的就业。

首相菅义伟早已提出要在2050年实现碳中和（温室效应气体净排放量为零）的目标，减少燃油车则是实现该目标的一项重要措施。经济产业省将在近期邀请汽车行业代表与有关专家召开研讨会，对新的政策目标进行说明，并研究如何将减少燃油车举措反映到政府最快在年内出炉的“2050年碳中和”执行计划中。

燃油引擎的生产制造是通过包括中小企业在内的零部件供给网络完成的，涉及面广泛，如果停产，将对就业造成重大负面影响。如果以植物为原料的生物燃料得以推广普及，也有可能做到大幅降低环境负担。政府人士（经产省高层领导）认为“有必要保留各种技术选项”，打算在获得国际社会理解的基础上保留HV。

政府提出目标，计划在2030年前让HV和EV等“新能源车”在乘用车新车销售量中的占比达到五至七成。2019年销售的新车中，乘用车为430万辆，其中新能源车为168万辆，占四成。HV在乘用车总销量中的占比为34%，而EV仅为0.5%。可以认为，政府判断为确保在2050年实现碳中和，需要提出更严格的目标，加快相关工作。

尽管世界各国都出现了限制销售燃油车的动向，但具体措施也存在差异。英国和美国加利福尼亚州已制定计划，要在2035年前禁止销售包括HV在内的所有以燃油作为燃料的新车。中国则提出2035年以后停止销售燃油车，EV等“新能源车”占到新车总销量的一半以上，同时也允许继续销售混合动力车。



行驶在高速公路上的返乡和出游车辆，2010年8月，三重县四日市市（车牌已做模糊处理）

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