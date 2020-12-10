濒临医疗崩溃，一线人员叫苦不迭 “没有空床”“护士人手不足”——新冠疫情导致医疗系统负荷接近极限

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单日新增感染人数连续多日超过2000人，“第三波”新冠疫情凶猛来袭。大阪亮起了“红灯”，以示疫情已经进入紧急事态，各地都在高喊濒临医疗崩溃危机。医疗一线人员纷纷表示“病床从来没有空过”“护士人手不足”，反映出医疗系统符合已经接近极限。

“刚有人出院，马上就有新患者躺上病床。永远都是满满的。”主要负责接诊轻症新冠感染者的东京都杉并区河北综合医院有30张收治新冠患者的专用病床，几乎每时每刻都是满员状态。由于防控需要，医院辟出了专门的病房，实际上占用了相当于病床总数20%的76张病床，已经达到医院的负荷极限。杉村洋一院长郁闷地表示：“如果患者继续增多，那就只能拒之门外了。”

接收重症患者的重点医院也处于紧张状态。东京医科齿科大学医院（文京区）设有8张专门用于重症患者的病床，由于住院时间普遍较长，导致病床始终满员，无法接收新的患者。内田信一院长表示：“本来两周左右病情可以得到改善，但老年患者越来越多，久治不愈，病床周转不开。”

护理重症患者需要的人手是普通ICU病房的大约4倍。倒算一下，现有的人员只能勉强照顾8张病床。内田院长忧愁地表示：“就算尽了全力，有些患者还是无力回天。不知道这种状态要持续到什么时候，压力非常大。这种工作体制还能坚持多久？”

北海道的新增感染人数始终居高不下，已经对普通病患的诊疗产生了影响。札幌市内一所医院发生了聚集性感染，感染病毒的护士相继离岗，迫使院方只能限制抢救活动和暂停门诊大约两周时间。针对定期诊疗患者，原则上不开展面诊，只出具药物处方。新冠患者专用病床也很紧张，相关负责人叫苦不迭：“人手紧张，已经不能再新的患者了。”，每天都觉得如履薄冰。

抢救转运也陷入了窘境。札幌市消防局的数据显示，感染者增多的10到11月期间，超过三家医院拒收的转运患者多达724人，较去年同期翻了一倍。除了感染人数增多导致病床不足外，似乎也有一些医院为了避免院内感染风险而不愿接收发热患者。据说有63名患者甚至被拒收了9次以上，相关负责人表示“有些危重病患明明需要分秒必争”，让人感到情况十分危险。



为了畅通血液循环，医生们帮助新冠患者调整姿势，东京都文京区东京医科齿科大学医院（图片为该院提供，经过局部处理）

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