隼鸟2号样本舱成功回收，以“完整状态”在澳大利亚着陆―JAXA将着手分析小行星岩石样本

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从“隼鸟2号”探测器上分离的样本舱于6日凌晨2点半左右进入澳大利亚上空大气层。宇宙航空研究开发机构（JAXA）于当日早上4点45分发现了按照预定计划在澳南部伍默拉附近沙漠着陆的样本舱，大约3小时后完成了回收。该机构判断舱内载有小行星“龙宫”上的碎石，将带回日本展开详细分析。

项目负责人津田雄一在JAXA相模原研究中心（相模原市）召开记者会，称隼鸟2号本体和样本舱“均以完整状态实现了回归”，并评价此次的成功意味着我们“掌握了在地球与小行星之间自由往来的技术”。

如果此次能够成功回收小行星的碎石，那么将是2010年第一代“隼鸟”从“糸川”带回岩石样本以来的又一壮举。从被认为含有有机物和水的碳质（C型）小行星回收样本，这在全球尚属首次，人们期待此举能为探究太阳系的形成和生命起源提供线索。

5日下午2点半，直径40厘米的样本舱在大约22万千米高空与隼鸟2号分离。以大约每秒12千米的速度坠入大气层，当地观测到了如流星一般的明亮“火球”。

样本舱在大约10千米高度打开降落伞继续下降。被派往当地的JAXA回收小组通过样本舱发射的信号电波推算出其位置，乘坐直升机前往着陆地点实施回收。

回收小组计划于7日在当地从回收的样本舱内采集高挥发性气体成分。样本舱将于8日被运往相模原研究中心，开始碎石样本分析。

在样本舱分离后，隼鸟2号的本体将喷射引擎以脱离地球重力圈。在结束地球与龙宫之间长达6年的往返旅程后，它将继续执行延长任务，力争在2031年到达另一颗小行星“1998KY26”。



“隼鸟2号”探测器的样本舱飞越澳大利亚南部上空，6日凌晨（JAXA提供）



在澳南部沙漠回收后，“隼鸟2号”探测器样本舱被装入集装箱，6日（JAXA提供）

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