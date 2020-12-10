JTB旅行社调查显示 受疫情影响，年末年初85%的民众“不想旅行”

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JTB旅行社于8日公布了关于年末年初（12月23日至2021年1月3日）旅行意愿的调查结果。针对包括回老家在内的旅行活动等，回答“不想去”的受访者比例高达85.1%，较上一年调查时上升了5.0个百分点，回答“想去”的比例仅为14.8%。可见由于新冠疫情的影响，人们的旅行意愿持续低迷。

“想去”旅行的受访者中，选择“两天一晚”的人最多，比例为30.8%，较上一年上升0.3个百分点，选择“三天两晚”的比例为25.2%，较上一年下降了2.5个百分点。交通工具方面，56.3%的人选择了与他人接触机会较少的“小轿车”，较上一年上升了3.6个百分点。

可以认为受到政府刺激旅游消费的“Go To Travel”等活动的折扣优惠影响，人均旅行实际负担费用在4万到5万日元和5万到7万日元。

调查于11月17日至19日在网上实施，对象为男女共2万人。调查并未反映出札幌市和大阪市被排除在“Go To Travel”适用范围之外的影响。

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