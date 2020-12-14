疫情扩大中的日本主要车站、机场，客流没有明显变化

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14日公布的一项民间调查显示，尽管新冠病毒在日本国内的感染者人数连日刷新纪录，但日本国内主要车站和机场的交通量并未明显减少。

NTT DOCOMO的“Mobile空间统计”显示，13日的JR东京车站的客流量，与感染扩大前（今年1月18日至2月14日）的节假日相比，虽然平均减少了56.6%，但是与一周前的6日的56.6%相比，减少幅度基本没有变化。

同样，东京的品川车站13日客流量减少了38.1％，而6日则为35.3％；羽田机场的第一航站楼13日下降了26.6%，6日则为28.7%，都没有发生显著的变化。

名古屋市的名古屋车站、大阪府的伊丹机场、福冈市的博多车站也情况类似，13日与6日的减少率差距多在6.8至0.2之间。由此可见，日本政府为了防止感染扩大而提出的“三周决胜负”目标，实际上对人员流动所起到的抑制作用相当有限。



品川车站的上班风景（EPA时事）

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