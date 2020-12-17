全国同时暂停“去旅游”，是“遏制疫情扩散的最佳机会”

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在“第三波”新冠疫情持续肆虐的背景下，日本政府紧急决定全国同时暂停政府扶持项目“Go To Travel去旅游”。专家指出，“这是遏制疫情扩散的最佳机会”。

东京慈惠会医科大学（预防医学）教授浦岛充佳表示：“政府决定在年末休假开始的28日至1月11日的成人节期间暂停观光扶持项目，这对减少人员流动是非常有效的。考虑到经济活动，各企事业单位年末年初的连假时期是遏制疫情扩散的最佳机会。”他对政府的决定充满期待，称“此前只是限制前往部分地区，给民众的警示不够强烈。而全国一刀切，应该能让人们产生足够的危机感”。

浦岛教授分析称“如果不采取任何措施，那么许多放假回老家和参加成人式的民众都会利用‘去旅行’这个优惠项目出行，这恐将导致原本冬季就比较吃紧的各地医疗服务体系进一步承压”。 他还对政府态度表达了一定程度的理解，称“最好是在一个多月以前就决定暂停这个项目，但危机管理不可能做到一百分。加上最近一两周感染人数激增，在这个时间节点决定转变方针也是无奈之举”。

法政大学（公共经济学）教授小黑一正则表达了忧虑，称“从数据来看，‘去旅游’项目对疫情扩散造成的影响并不明确。觉得暂停项目就能高枕无忧的想法太过轻率”。

针对面向消费者发放优惠券的现行做法，小黑教授指出，企业规模越小就越难受益，直接向商户发放补贴的方式效果更好，同时批评说“现在已经失去了按照事实依据做出决策的土壤”。他还表示，持续依靠财政去填补疫情造成的销售额缺口这种做法存在局限性，为了推动那些并未感染病毒的人安心开展经济活动，当务之急是加强检测工作。



“Go To Travel去旅游”项目海报，11月，东京都内

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