日本“传统建筑工匠技艺”将列入世界非物质文化遗产名录

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2020年12月17日，联合国教科文组织（UNESCO）政府间委员会决定将日本申报的“传统建筑工匠技艺 旨在传承木造建筑物的传统技术”列入非物质文化遗产名录。自2018年的“来访神 假面与变装的众神”以来，日本已有22个项目被列入世界非物质文化遗产名录。

“工匠技艺”指的是经日本政府认定，对保存文化遗产而言必不可缺的“选定保存技术”中，茅草屋顶、古法木工技术等17种有关木造建筑的技术（14个团体）。包括采集用于修建茅草屋顶的茅草和芦苇等植物的“茅草采集技术”、从漆树上采集树胶的“日本产漆生产和精制技术”、将黄金贴在手抄和纸上捶打延展的“带边金箔制造技术”等。

政府间委员会评价此次申报的文化遗产时称，它们“揭示了与作为物质文化遗产的建筑物之间的本质关系，符合可持续发展原则”。

日本政府此前曾于2018年向联合国教科文组织提出申报，但由于已有多个项目入选，所以审批工作一度被推迟。2019年，日本政府再次进行申报，2020年11月，联合国教科文组织评估机构建议将其列入非物质文化遗产名录。



已确定入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录的茅草采集传统技术（日本茅草屋顶文化协会提供）



已确定入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录的日本产漆生产和精制传统技术（日本茅草屋顶文化协会提供）

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