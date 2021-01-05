日本“传统建筑工匠技艺”将列入世界非物质文化遗产名录
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2020年12月17日，联合国教科文组织（UNESCO）政府间委员会决定将日本申报的“传统建筑工匠技艺 旨在传承木造建筑物的传统技术”列入非物质文化遗产名录。自2018年的“来访神 假面与变装的众神”以来，日本已有22个项目被列入世界非物质文化遗产名录。
“工匠技艺”指的是经日本政府认定，对保存文化遗产而言必不可缺的“选定保存技术”中，茅草屋顶、古法木工技术等17种有关木造建筑的技术（14个团体）。包括采集用于修建茅草屋顶的茅草和芦苇等植物的“茅草采集技术”、从漆树上采集树胶的“日本产漆生产和精制技术”、将黄金贴在手抄和纸上捶打延展的“带边金箔制造技术”等。
政府间委员会评价此次申报的文化遗产时称，它们“揭示了与作为物质文化遗产的建筑物之间的本质关系，符合可持续发展原则”。
日本政府此前曾于2018年向联合国教科文组织提出申报，但由于已有多个项目入选，所以审批工作一度被推迟。2019年，日本政府再次进行申报，2020年11月，联合国教科文组织评估机构建议将其列入非物质文化遗产名录。
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