心脏病及肥胖等14种疾病患者，也优先接种新冠疫苗

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去年12月25日，日本厚生劳动省宣布，除医务工作者和老年人外，患有慢性呼吸系统疾病、心脏病、糖尿病、肥胖等14种基础疾病的人群可以优先接种新冠疫苗，并规定由患者自主申报，无需提供证明。老年人指的是65岁以上人群，厚生科学审议会小组委员会已于当日原则上同意了此方案。

厚生劳动省计划在今年2月之前就是否批准使用美国制药巨头辉瑞公司的疫苗做出判断。按照厚生劳动省向日本全国各地方政府发布的接种计划表，最优先的群体是与感染者接触机会较多的医务工作者、急救人员和保健所职员等共计约400万人，接种准备工作将在3月内完成。

大约1万名愿意提前接种的医务人员最快可以在2月下旬先行接种。此举目的在于检验接种疫苗是否会造成身体状况发生变化。

65岁以上老年人的优先顺序仅次于医务工作者。对象约3600万人，接种准备工作将在3月下旬至4月上旬完成。然后是除老年人以外的患有基础疾病的约820万人，以及养老院员工等共约200万人，他们预计可在4月以后接种。

除了慢性呼吸系统疾病和癌症外，反映肥胖程度的体重指数（BMI）在30以上的人员也算患有基础疾病，20至64岁人群中大约有820万人符合这一标准。接种时在问诊卡上进行自主申报，无需提供医疗机构出具的证明。由于目前对孕妇接种疫苗的安全性和效果了解尚浅，所以暂不将孕妇纳入优先接种对象范围。

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